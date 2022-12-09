Очередная игра франшизы Capcom появится на PS4, PS5, Xbox Series и ПК

Менее полугода остаётся ждать появления игры Street Fighter 6, если вы поклонник видеоигр подобного жанра. Компания Capcom сообщила на церемонии The Game Awards, что новый файтинг будет представлен 2 июня 2023 года на платформах PS4, PS5, Xbox Series X/S и ПК в магазине Steam. Предварительные заказы принимаются уже сейчас.

реклама

Новая часть игровой серии включает в себя знакомых поклонникам персонажей, таких как Рю и Чун-Ли, а также относительных новичков вроде Люка из расширения для Street Fighter 5, который является там «ключевым игроком» сюжетной линии. Игра принесёт новые режимы, включая World Tour и Battle Hub, и должна стать проще для новичков с «современным» режимом управления. Можно рассчитывать на новую игровую механику вроде Drive Gauge и комментарии в реальном времени от экспертов по файтингам, словно это настоящие бои.

рекомендации <b>13900K</b> в Регарде по норм цене 4080 MSI Gaming в продаже 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке 3070 за 45 тр в Ситилинке RTX 4080 - 6 видов в Регарде Новый 13700K и KF дешево в Регарде 3060 Ti MSI дешевле 40 тр Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула! 13600K очень дешево в Регарде 4 вида RTX 4090 в Регарде RTX 3090 уже за 100 тр с началом

Стремясь сделать игру более доступной для новичков, всегда есть риск не угодить хардкорным фанатам файтингов. Получится ли выдержать правильный баланс, станет понятно после релиза игры, пишет Engadget.