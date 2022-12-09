Менее полугода остаётся ждать появления игры Street Fighter 6, если вы поклонник видеоигр подобного жанра. Компания Capcom сообщила на церемонии The Game Awards, что новый файтинг будет представлен 2 июня 2023 года на платформах PS4, PS5, Xbox Series X/S и ПК в магазине Steam. Предварительные заказы принимаются уже сейчас.
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Новая часть игровой серии включает в себя знакомых поклонникам персонажей, таких как Рю и Чун-Ли, а также относительных новичков вроде Люка из расширения для Street Fighter 5, который является там «ключевым игроком» сюжетной линии. Игра принесёт новые режимы, включая World Tour и Battle Hub, и должна стать проще для новичков с «современным» режимом управления. Можно рассчитывать на новую игровую механику вроде Drive Gauge и комментарии в реальном времени от экспертов по файтингам, словно это настоящие бои.
Стремясь сделать игру более доступной для новичков, всегда есть риск не угодить хардкорным фанатам файтингов. Получится ли выдержать правильный баланс, станет понятно после релиза игры, пишет Engadget.