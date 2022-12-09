Обновления до новых версий Android будут устанавливаться быстрее

Установка полных обновлений операционной системы Android происходит небыстро. Большинство производителей требуют, чтобы смартфон был подключен к розетке, так что пользователям приходится готовиться к процедуре обновления. Google продвинулась в этом плане, предложив незаметные обновления системы. Теперь она готова ставить обновления ещё быстрее, начав с собственных аппаратов Pixel.

реклама

Подход незаметных обновлений напоминает операционные системы для компьютеров, как Windows. Все обновления программного обеспечения на ПК ставятся в фоновом режиме и пользователь в это время может продолжать работу с компьютером. В удобное для себя время он может перезагрузить компьютер для применения изменений. Не все производители Android-устройств используют такой подход, но Google старается дать эту возможность.

Недавно было обнаружено, что Google работает над уменьшением продолжительности установки обновлений по воздуху. Это достигается посредством кластеризации операций и использованию двух потоков процессора при сжатии требуемых файлов.

рекомендации <b>13900K</b> в Регарде по норм цене 4080 MSI Gaming в продаже 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке 3070 за 45 тр в Ситилинке RTX 4080 - 6 видов в Регарде Новый 13700K и KF дешево в Регарде 3060 Ti MSI дешевле 40 тр Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула! 13600K очень дешево в Регарде 4 вида RTX 4090 в Регарде RTX 3090 уже за 100 тр с началом

Обновление с размером файла 2,2 ГБ ставится на Pixel 6 Pro за 13 минут, что на 10 минут быстрее по сравнению со временем установки без использования нового подхода. Неясно, будет ли эта возможность вскоре предложена на всех аппаратах Pixel и необходим ли чип Tensor. Быть может, в следующем году по мере приближения даты релиза Android 14 об этом станет известно больше, пишет Nextpit.