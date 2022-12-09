Установка полных обновлений операционной системы Android происходит небыстро. Большинство производителей требуют, чтобы смартфон был подключен к розетке, так что пользователям приходится готовиться к процедуре обновления. Google продвинулась в этом плане, предложив незаметные обновления системы. Теперь она готова ставить обновления ещё быстрее, начав с собственных аппаратов Pixel.
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Подход незаметных обновлений напоминает операционные системы для компьютеров, как Windows. Все обновления программного обеспечения на ПК ставятся в фоновом режиме и пользователь в это время может продолжать работу с компьютером. В удобное для себя время он может перезагрузить компьютер для применения изменений. Не все производители Android-устройств используют такой подход, но Google старается дать эту возможность.
Недавно было обнаружено, что Google работает над уменьшением продолжительности установки обновлений по воздуху. Это достигается посредством кластеризации операций и использованию двух потоков процессора при сжатии требуемых файлов.
Обновление с размером файла 2,2 ГБ ставится на Pixel 6 Pro за 13 минут, что на 10 минут быстрее по сравнению со временем установки без использования нового подхода. Неясно, будет ли эта возможность вскоре предложена на всех аппаратах Pixel и необходим ли чип Tensor. Быть может, в следующем году по мере приближения даты релиза Android 14 об этом станет известно больше, пишет Nextpit.