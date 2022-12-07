В преддверии новогодних праздников многочисленные почитатели ролевой игры The Elder Scrolls V: Skyrim получают большой подарок. Это новый мод размером с полноценное дополнение, приносящий в игру многочисленный новый контент.
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Мод Warden of the Coast от пользователя Nexus Mods TheBawb предлагает озвученные диалоги и вдохновлён механикой игр Dragon Age и Mass Effect. Здесь предстоит отправиться на изолированный остров и заслужить доверие девяти товарищей, помешать даэдрическому лорду восстановить власть и закрыть врата в Обливион. Попутно можно исследовать два новых мира и 19 интерьеров.
У каждого компаньона есть квестовая линия и всего добавлено более 9000 строк голосовых диалогов от 27 актёров. Можно будет повышать уровень товарищей и оживлять их в бою. Ещё есть семь романтических квестов и пять основных концовок с 10-15 часами игрового процесса.
Для установки Warden of the Coast должна быть установлена основная игра. Дальше достаточно разархивировать архив и добавить файлы в папку данных Skyrim.
Skyrim выпустили ещё в 2011 году, но контент в неё добавляют и спустя 11 лет. В прошлом году была представлена версия Anniversary Edition, напоминает Techspot.