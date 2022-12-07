Отказ от старых версий будет происходить постепенно

В конце сентября компания Google сообщила об изменении планов поддержки расширений на основе Manifest V2 в Chrome. Она была продлена минимум на год. Теперь и Microsoft поступает так же. Обновлённые технологические планы показывают внедрение Manifest V3 и поэтапный отход от Manifest V2. Организации смогут использовать расширения Manifest V2 в системах с соответствующими политиками минимум до января 2024 года.

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Сейчас Microsoft уже не принимает расширения на основе Manifest V2 в своём магазине Edge (общедоступном или скрытом). При этом разработчики могут обновлять существующие расширения, поддерживать их и добавлять новые функции. Следующим шагом постепенного отказа от старых расширений станет прекращение приёма обновлений (кроме обновляющих Manifest V2 до V3) и запрет браузеру запускать расширения на V2 без корпоративных политик. В конечном счёте станет полностью невозможно использовать расширения с Manifest V2 в Edge.

Microsoft не говорит, когда случится полный отказ от расширений на Manifest V2, в том числе на корпоративных системах. Компания обещает продолжить анализ высказанных разработчиками проблем и изучить, какие варианты действий будут лучшими для экосистемы расширений Edge

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Хотя разработчики недовольны Manifest V3, несмотря на множество внесённых с момента первоначального предложения изменений, большинство расширений, среди которых и блокировщики рекламы, никуда не денутся. AdGuard недавно выпустила первое расширение на основе Manifest V3 и подробно рассказала о его работе по новым правилам, пишет Neowin.