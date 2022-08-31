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AdGuard запускает первый блокировщик рекламы на основе Manifest V3
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В 2018 году Google анонсировала Manifest V3. Это набор правил, определяющих работу расширений браузера Chrome, что им можно и чего нельзя. Из-за ограничительной политики Manifest V3 столкнулся с негативной реакцией разработчиков. Это не помешало Google объявить, она отключит все расширения на Manifest V2 в начале будущего года. Некоторые выражали опасения, что Manifest V3 приведёт к гибели блокировщиков рекламы. Однако теперь AdGuard выпускает первый блокировщик рекламы с новыми правилами.

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AdGuard описывала процесс обеспечения совместимости расширения с Manifest V3 в своём блоге. Прототип расширения начали создавать в середине 2021 года. Пришлось устранить или обойти ряд технических препятствий. Расширение имеет ограничения по сравнению с нынешней версией, но показывает, что блокировщики рекламы могут работать с Manifest V3.

Одним из главных недостатков блокировщика на Manifest V3 являются ограничения правил. Chrome разрешает не больше 30 тысяч правил для каждого расширения и 330 тысяч правил для всех установленных расширений. Динамических правил может быть только 5000.

Для сравнения, современные блокировщики рекламы используют огромные списки правил, часто работая с более чем 100 тысячами фильтров. AdGuard пишет, что новые ограничения способны нарушить даже базовый список фильтров, пропуская рекламу. Чтобы помочь пользователям разобраться, AdGuard предлагает систему уведомлений с разъяснениями ограничений.

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Несмотря на ограничения Manifest V3, разработчики верят, что расширения смогут удалять рекламу и защищать пользователей от трекеров, хотя и с меньшей эффективностью. Большинство людей не увидят разницы. AdGuard на Windows, Mac и Android не зависят от Manifest V3, потому что работают не в браузерах, а в системе в целом, пишет Neowin.

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#adguard
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AdGuard запускает первый блокировщик рекламы на основе Manifest V3
Козак Турчинов
10:28
майнерасты не продадут так дешево, особенно местные! ценник будет на уровне новых с америки. и только конченый лошок будет брать раздолбанные полутрупы. я уже таких выгодно купивших у петухов повидал)
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