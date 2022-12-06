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Google тестирует поиск по лицу в приложении «Фотографии»
Можно будет искать фотографии человека в вашей галерее по его лицу
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Компания Google работает над новым инструментом поиска в приложении «Фотографии». У некоторых пользователей кнопка Lens исчезла из приложения. Параметр Lens показывается обычно в нижней части экрана. Это поисковая система, производящая поиск по изображениям, а не по словам. Здесь же можно перевести сфотографированные слова.

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Вместо вкладки Lens появился новый значок поиска. При нажатии происходит поиск лица человека с открытой фотографии на других сохранённых фотографиях. Если результаты тестирования окажутся хорошими, Google может внести изменения на стороне сервера и новая иконка появится у всех пользователей приложения.

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Эта функция будет работать также с фотографиями, содержащими несколько лиц на фото. Как долго будет длиться тестирование Google, пока неизвестно, пишет Phonearena.

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#android #google
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