Желающие посмотреть, что нового в мир устройств виртуальной реальности может принести компания Apple, могут быть разочарованы. Они ждали анонса наголовного устройства на запланированном на январь мероприятии для прессы. Теперь известный аналитик сообщает, что массовые поставки AR-гарнитуры Apple случатся не ранее второй половины следующего года.
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Минг-Чи Куо утверждает, что виноваты в этом проблемы при разработке программного обеспечения устройства, природа которых не уточняется. Он же полагает, что поставки компонентов устройства в значительных количествах стартуют в первом полугодии. Собранная и готовая к работе гарнитура появится позднее, хотя не исключён анонс в ближайшие месяцы.
В свете таких переносов мероприятие WWDC в начале лета выглядит подходящим для анонса по времени и месту. Также может быть представлен комплект средств разработки для создания стороннего программного обеспечения для устройства. Прежде Минг-Чи Куо говорил, что Apple представит устройство на мероприятии в январе, а поставки ожидались во втором квартале.
Пока непонятно, собирается ли Apple откладывать анонс гарнитуры. Большой промежуток времени между анонсом и реальными продажами может не лучшим образом сказаться на популярности устройства, считает WCCFTech. Аналитик полагает, что в следующем году Apple поставит меньше полумиллиона экземпляров гарнитуры дополненной реальности.