Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Блогер За пост начислено вознаграждение
RTX 4090 требует обновления BIOS для игры NFS Unbound
Дорогая и проблемная видеокарта приносит всё новые неприятные сюрпризы
рекомендации
-21000р на RTX 4080 в Ситилинке
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
RTX 3080 за 62 тр в Ситилинке
3070 Ti дешевле 50 тр
i7 13700KF 16 ядер - цена рухнула
3070 за 45 тр в Ситилинке

Можно смело утверждать, что релиз нового поколения видеокарт Nvidia гладким не получился. В первую очередь виновато в этом плавление 12-контактных разъёмов питания на некоторых экземплярах карты RTX 4090, которое может довести Nvidia до зала суда.

реклама

Во-вторых, Nvidia испытывает трудности с реализацией карты RTX 4080, цену которой в $1199 большинство потенциальных покупателей считают завышенной. RTX 4090 стоит ненамного дороже, а именно $1599, но её производительность значительно выше. Купившие в надежде перепродать модель 4080 спекулянты не находят покупателей, а магазины не хотят принимать их карты обратно. Ещё были проблемы с игровой производительностью в обновлении Windows 11 22H2, но тут виновата Microsoft, а не Nvidia.

На этом страдания обладателей дорогой карты и не думают заканчиваться. В игре Need for Speed на ней обнаружились проблемы в виде мерцания экранов. Менеджер по глобальному сообществу EA Джефф Брэддок опубликовал исправление ошибки. Пользователям предстоит такая нетривиальная для многих задача, как обновление VGA BIOS (vBIOS) на своих моделях 4090.

«Мы видели сообщения о проблемах с миганием/мерцанием экранов у пользователей высокопроизводительных ПК с картой Nvidia RTX 4090. После тестирования было установлено, что исправить ситуацию поможет обновлении BIOS видеокарты 4090. Потребуется скачать средство обновления встроенного ПО Nvidia GPU UEFI, запустить его и следовать указаниям на экране. После завершения можно будет играть без проблем».

рекомендации
4080 MSI Gaming в продаже
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке
RTX 4080 - 6 видов в Регарде
3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри
Новый 13700K и KF дешево в Регарде
3060 Ti MSI дешевле 40 тр
Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула!
Цена RTX 3070 идет к 40 тр
13600K очень дешево в Регарде
4 вида RTX 4090 в Регарде
RTX 3090 уже за 100 тр с началом

Инструмент прошивки Nvidia GPU UEFI можно найти на сайте Nvidia, пишет Neowin.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#nvidia #видеокарты
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Nvidia рассказывает, что карты GeForce RTX 4090 были распроданы в течение двух недель
Как перекупщики загнали себя в ловушку, и почему GeForce RTX 4080 никто не хочет покупать
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Китайские майнеры распродают видеокарты на Aliexpress за бесценок – Radeon RX 580 стоит всего 5000р
18
Почему 23-й истребительный авиаполк первым получил новейшие Су-57
3
Одноразовый разведывательный дрон Взор прошел испытания в СВО и готов к массовому производству
6
Сколько стоит видеокарта для нормального геймера, и стоит ли смотреть в сторону AMD
45
Сколько будет стоит рубль в 2023 году, и почему экономике РФ грозит высокая инфляция и падение ВВП
22
Новая видеопамять GDDR6W - впечатляющая скорость и объем, но возможны и серьезные проблемы
4
Процессор или видеокарта – что важнее для игрового ПК и почему флагман – это неудачная инвестиция
34
Что не так с ценами на процессоры в магазинах РФ, и какие игровые камни купить 1 декабря 2022г
8
Средне-бюджетные видеокарты поколения RTX 3000 подорожали в США на 200%
2
Новый ролик по Modern Warfare 2 демонстрирует проблему "кемперства" в шутере
1
POCO X5 Pro 5G выйдет в трех региональных вариантах
+
Airbus откажется от титана из России, удорожание производства оплатят конечные покупатели самолетов
2
Третья по размеру криптовалютная биржа Kraken составила план выживания в криптовалютную зиму
1
Windows 10 упала ниже 70% в статистике StatCounter
19
Какую видеокарту купить, если денег мало, но очень хочется сэкономить
7
Израильские ученые нашли замену уколам от диабета - "искусственную поджелудочную железу"
1
NVIDIA GeForce GTX 1650 становится новым лидером рейтинга видеокарт пользователей Steam
9
Магазины РФ начали скидывать цены на флагманы NVIDIA – почему с покупкой пока стоит повременить
4
Авторы Jagged Alliance 3 поделились свежими скриншотами проекта и его видением
1
Видеокарты Sapphire Radeon RX 7900 будут оснащены испарительной камерой
11

Популярные статьи

О секретном вооружении России, назначение которого скрывается
133
SCMP: Китай скопировал российский самолет и построил свой самый совершенный истребитель
93
И снова поговорим про Linux системы, почему они не всегда пригодны для использования в ноутбуках
69
По мнению Урсулы фон дер Ляйен Украина в ходе СВО потеряла 100 000 человек и почему это так
117
История о том, как Польша, Дания и Норвегия пытались заменить газ из РФ, но у них ничего не вышло
66
Почему США и Европа не вернут России $300 миллиардов, и когда начнётся конфискация
116
Обзор и разгром фильма "Ламборгини: Человек-легенда"
25
Какие ракеты США могут поставить на Украину, но "никогда" не поставят
8
История ордена ассасинов, от основания до консервации после разгрома и возрождения в наши дни
+

Сейчас обсуждают

warmuza
10:18
$
Астрономы обнаружили Черную дыру, поглощающую звезду на другом конце Вселенной
ACDCOVER
10:17
Лучше серебренные ставь или медные. Токо проводимость у серебра самая лучшая будет. Следом идёт медь, а потом золото.
PCI-SIG считает, что в оплавлении разъемов 12VHPWR у RTX 4090 виноваты производители видеокарт
Антон Васильев
10:15
Нет, они разные абсолютно На 7600х в той же ларке фпс больше 300, раньше было больше 200
Ryzen 9 7900X vs Core i7-13700KF – почему процессоры AMD нового поколения стоит обходить стороной
Tzeentch
10:15
А чего с HBM2 сравнивают, когда HBM3 давно анонсирована?
AMD готовит к выходу три процессора Ryzen 7000 с технологией 3D V-Cache
Имя
10:14
синее золото. Этот человек рискнул своим социальным рейтингом.
В Китае женщина под предлогом беременности пыталась пронести через границу 202 процессора Intel
ACDCOVER
10:11
Хуангу для RTX 4090 всего лишь надо было хотябы программно через драйвер снизить пиковую мощность с 600ватт до 300ватт, тогда 12пин разъём точно не сгорит. С технологией замыливания dlss ФПС все равно...
PCI-SIG считает, что в оплавлении разъемов 12VHPWR у RTX 4090 виноваты производители видеокарт
Саня Солдатов
10:11
На минимальных настройках и в разрешении 720х360 может и выдаст эта карта 128 кадров в гта5
Новую видеокарту из Китая за 4900 рублей проверили в играх, результат — 103 FPS в Cyberpunk 2077
Роман Хабаров
10:08
Про радио было смешно. Про паровоз и самолёт забыл. Но дело даже не в этом. Всё перечисленные достижения были 50-60 лет назад. Кончился прогресс в совке уже в 70-е. Потому что источником этого прогрес...
Как российские войска могут отключить "надоевший" Starlink Илона Маска и возможно ли это вообще
Антон Васильев
10:08
Последнее время удивляют цены на СВО по всему миру, цены взлетели, при чём с подсветкой стоят существенно ниже
Бронетранспортёры Boxer CRV Австралийских Сил Обороны приняли участие в манёврах в Сингапуре
Иван Бородин
10:06
статья некчёмный проплаченный бред!!!
Ryzen 9 7900X vs Core i7-13700KF – почему процессоры AMD нового поколения стоит обходить стороной
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем