Дорогая и проблемная видеокарта приносит всё новые неприятные сюрпризы

Можно смело утверждать, что релиз нового поколения видеокарт Nvidia гладким не получился. В первую очередь виновато в этом плавление 12-контактных разъёмов питания на некоторых экземплярах карты RTX 4090, которое может довести Nvidia до зала суда.

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Во-вторых, Nvidia испытывает трудности с реализацией карты RTX 4080, цену которой в $1199 большинство потенциальных покупателей считают завышенной. RTX 4090 стоит ненамного дороже, а именно $1599, но её производительность значительно выше. Купившие в надежде перепродать модель 4080 спекулянты не находят покупателей, а магазины не хотят принимать их карты обратно. Ещё были проблемы с игровой производительностью в обновлении Windows 11 22H2, но тут виновата Microsoft, а не Nvidia.

На этом страдания обладателей дорогой карты и не думают заканчиваться. В игре Need for Speed на ней обнаружились проблемы в виде мерцания экранов. Менеджер по глобальному сообществу EA Джефф Брэддок опубликовал исправление ошибки. Пользователям предстоит такая нетривиальная для многих задача, как обновление VGA BIOS (vBIOS) на своих моделях 4090.

«Мы видели сообщения о проблемах с миганием/мерцанием экранов у пользователей высокопроизводительных ПК с картой Nvidia RTX 4090. После тестирования было установлено, что исправить ситуацию поможет обновлении BIOS видеокарты 4090. Потребуется скачать средство обновления встроенного ПО Nvidia GPU UEFI, запустить его и следовать указаниям на экране. После завершения можно будет играть без проблем».

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Инструмент прошивки Nvidia GPU UEFI можно найти на сайте Nvidia, пишет Neowin.