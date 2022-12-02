Вопросов пока много, но проект выглядит многообещающим

Много лет большим различием между пользователями iPhone и Android было приложение iMessage, особенно популярное в США. Наличие этого приложения на платформе Apple у отсутствие на платформе Google разделяло их пользователей.

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Несколько компаний предпринимали попытки решить эту проблему. Компания под названием Beeper переносит сообщения с iMessage на Android. При этом она берёт с пользователей оплату за подключение Android-устройства к физическому устройству на платформе Apple, вроде Mac или iPhone.

Новым приложением с такой функциональностью становится Sunbird. Его разработчики предоставили краткое описание приложения, которое пока находится в состоянии альфа-версии.

В рамках презентации был показан предварительно записанный скринкаст смартфона Samsung, с которого общались с iPhone через iMessage. Синие пузыри, реакции Emoji, индикаторы ввода и прочее могло заставить думать, что это не Samsung, а iPhone.

К сожалению, не было показано, что отображается на экране iPhone. Предварительно записанное видео также не повышает доверия к его содержимому. Чтобы развеять сомнения, производитель дал доступ к своему приложению Sunbird представителям сайта Androidauthority.

Обозреватель смог подключить свой Apple ID к Sunbird, но попытки отправить сообщение через iMessages не увенчались успехом. До адресатов на Android сообщения не доходили.

Sunbird не собирается открывать исходный код технологии переноса iMessage на Android. По этой причине неизвестно, как она работает (то есть должна работать). Судя по сказанному, используется тот же метод, что и у Beeper — подключение Android-смартфона к системе на платформе базе Apple — но этим дело не ограничивается. Каждому отдельному пользователю не требуется собственное подключенное устройство Apple. Способ Sunbird позволяет тысячам пользователей подключаться к одному устройству. Также компания нашла способ использовать сквозное шифрование сообщений, чего Beeper не может.

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Дело за малым — чтобы приложение начало работать без запинок. Sunbird будет бесплатным, по крайней мере поначалу. В будущем разработчик может монетизировать приложение, взимая плату за другие подключенные сервисы, такие как Telegram, Signal или другие мессенджеры.