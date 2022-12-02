Среди новинок есть долгожданный виджет

Компания Google в своём блоге упомянула несколько новых функций для операционной системы Android. Например, теперь в приложении Google Фото можно создать коллаж. Нужно запустить приложение, нажать и удерживать от двух до шести изображений, нажать «Добавить в» в нижней части экрана и выбрать коллаж. Внизу экрана появится несколько вариантов макета.

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Emoji Kitchen даст возможность превращать два смайлика в один новый. Откройте Сообщения Google и в текстовом поле поставьте два смайлика рядом. Если в Emoji Kitchen есть такая комбинация, предложение появится в карусели предварительного просмотра под текстовым полем.

При наличии проблем со зрением, дислексии или слепоты, новый режим Android Reading позволит настроить параметры отображения на Android-устройстве. Аппарат будет читать текст вслух, можно настроить скорость чтения и звук. Контент на экране настраивается по контрасту, цвету и размеру шрифта. Для получения такой возможности придётся скачать приложение режима чтения из Play Store. Когда функцию можно использовать, на экране есть специальный значок, на который следует нажать.





Новый виджет поиска YouTube поможет быстрее найти свою библиотеку YouTube, подписки или видео. Для получения виджета нажмите на пустое место на рабочем столе. В появившемся окне выберите «Виджеты». В верхней части меню «Виджеты» в поиске введите «YouTube» и появится нужный виджет.

Со следующей недели можно будет транслировать контент из приложения Google TV на домашний телевизор одним нажатием. Это же содержимое можно смотреть и на экране устройства и применять его как пульт дистанционного управления.

Цифровые автомобильные ключи помогут запирать, отпирать и заводить машину с помощью смартфона. Обладатели аппаратов Pixel могут делиться цифровыми ключами от машины с владельцами iPhone и открывать цифровой кошелек для изменения прав доступа к автомобилю.

На Wear OS появились новые плитки, облегчающие просмотр любимых контактов, а также время восхода и захода солнца каждый день. Приложение Google Keep на Wear OS обновили и теперь оно поддерживает списки и задачи с пользовательскими фонами, фотографиями и рисунками.

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Применяя Google Assistant, можно заставить приложение Adidas Running отслеживать вашу физическую активность, до 30 типов упражнений. Нужно сказать «ОK, Google, начни пробежку с Adidas Running». Приложение запустится и начнёт отслеживать скорость, расстояние и частоту сердечных сокращений на часах, сообщает Phonearena.