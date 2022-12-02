Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Блогер За пост начислено вознаграждение
Доля рынка браузеров у Microsoft Edge по итогам ноября составляет 11%
Очередная статистика от StatCounter рассказала о популярности браузеров
рекомендации
i7 13700KF 16 ядер - цена рухнула
3070 Ti дешевле 50 тр
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
3070 за 45 тр в Ситилинке
RTX 3080 за 62 тр в Ситилинке
Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула!

Помимо операционных систем, фирма StatCounter отслеживает доли рынка разных браузеров, где за месяц изменения происходят минимальные. Показатели за ноябрь исключением не стали, демонстрируя незначительные колебания долей рынка каждого браузера. Зато при сравнении месяцев и лет тенденции проявляются более наглядно. Для браузера Microsoft Edge эти тенденции по большей части позитивные, поскольку он демонстрирует неуклонный рост на ПК.

реклама

По сведениям StatCounter, после некоторой запинки Edge впервые в истории преодолел отметку в 11% (включая первый Edge 2015 года выпуска). Edge на основе Chromium набрал за месяц 0,31%, достигнув 11,17%. Год назад его результат составлял около 9,52%, так что рост равен 1,65%.

Google Chrome продолжает уверенно лидировать с долей 66,13% (-0,36%.). Если бы какой-то браузер прямо сейчас начал переманивать к себе пользователей, на смену лидера всё равно ушёл бы ни один год.

Apple Safari есть только на компьютерах Mac, что не мешает ему входить в тройку лидеров с долей 9,62% (+0,26%). Firefox четвёртый с 7,1% (+0,05%), Opera пятый с 3,3% (-0,29%).

рекомендации
MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке
RTX 4080 - 6 видов в Регарде
3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри
Новый 13700K и KF дешево в Регарде
3060 Ti MSI дешевле 40 тр
Core i9 12900 - цена снижена на 10%
Цена RTX 3070 идет к 40 тр
13600K очень дешево в Регарде
Снижена цена 12 ядерного <b>Ryzen 9 7900X</b>
4 вида RTX 4090 в Регарде
RTX 3090 уже за 100 тр с началом

Что касается бывшего десятилетия назад незаменимым Internet Explorer, у него осталось 0,77% пользователей. Некоторые не хотят или не могут себе позволить отказаться от Internet Explorer, хотя Microsoft старается заменить его более продвинутым Edge с его встроенным режимом Internet Explorer. Такая же ситуация среди систем Windows, где некоторые остаются на Windows XP, поддержка которой кончилась в 2014 году. Скоро в таком же положении окажется самая популярная в истории ПК система Windows 7, пишет Neowin.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#chrome #firefox #edge #браузеры #opera #safari
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Специалисты призывают пользователей Chrome закрыть уязвимость нулевого дня
В Chrome 108 исправили 28 уязвимостей и добавили режим энергосбережения
Firefox предлагает конфиденциальный сервис перевода без обращения к облаку
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Почему не стоит покупать дорогие SSD, и сколько стоят самые продвинутые накопители на 2 Тб
18
Новогодняя распродажа бесплатных игр в Epic Games подтверждена: магазин раздаст 15 тайтлов
10
Видеокарты в России дешевеют ниже РРЦ - капитуляция майнеров все очевиднее
16
Китайские майнеры распродают видеокарты на Aliexpress за бесценок – Radeon RX 580 стоит всего 5000р
15
Видеокарты NVIDIA в магазинах РФ начали дешеветь – за GeForce RTX 3060 просят меньше 25 000 рублей
7
ВМС США продолжают демонстрировать свои атомные подводные лодки
4
На AliExpress за GTX 1060 просят всего 5 тыс. руб., а а GTX 1660 Ti – 9 тыс. руб.
8
Сколько стоит видеокарта для нормального геймера, и стоит ли смотреть в сторону AMD
43
Одноразовый разведывательный дрон Взор прошел испытания в СВО и готов к массовому производству
4
Тодд Говард рассматривает разработку The Elder Scrolls VI с позиции того, что в эту игру будут играть в течение 10—20 лет
8
Основоположнице всех компьютерных игр — аркаде «Pong» от компании Atari исполнилось 50 лет
3
NVIDIA выпустила мощный графический процессор с 48Gb видеопамяти и 18 176 ядрами
7
Двухбашенный кулер Montech Metal DT24 способен отвести до 270 Вт тепла
18
На вторичном рынке резко выросли цены на б/у видеокарты NVIDIA RTX 3000 c майнинговых ферм
10
Процессор или видеокарта – что важнее для игрового ПК и почему флагман – это неудачная инвестиция
30
Сколько будет стоит рубль в 2023 году, и почему экономике РФ грозит высокая инфляция и падение ВВП
22
Средне-бюджетные видеокарты поколения RTX 3000 подорожали в США на 200%
2
В сеть попали фотографии материнской платы AORUS Elite на чипсете B760 с поддержкой памяти DDR4
2
Что не так с ценами на процессоры в магазинах РФ, и какие игровые камни купить 1 декабря 2022г
6
США может передать Украине высокоточные сверхзвуковые реактивные бомбы GLSDB с дальностью до 130 км
1

Популярные статьи

Как российские войска могут отключить "надоевший" Starlink Илона Маска и возможно ли это вообще
30
10 бесплатных утилит, которые стоит установить сразу после установки Windows в 2022 году
32
Почему США отказываются передать Украине танки Abrams и самолёты F-16, и куда направят новые $53 млн
22
Подешевеют ли RTX 4080, закончится ли дефицит RTX 4090, что нам даст RTX 4070 и выстрелят ли RX 7900
154
Невысокие температуры в маленьком корпусе - проверяем на практике
95
И снова поговорим про Linux системы, почему они не всегда пригодны для использования в ноутбуках
38
По мнению Урсулы фон дер Ляйен Украина в ходе СВО потеряла 100 000 человек и почему это так
132
Почему США и Европа не вернут России $300 миллиардов, и когда начнётся конфискация
170
Легенды и Мифы Красных Кисок
143
Злобный супергерой: краткий обзор фильма "Черный Адам"
10

Сейчас обсуждают

Mr.Vadson
13:18
мда, Зелот этот, понимая свою никчемность в техно-темах, решил заработать на СВО.... Но, беда в том, что ежели нечем думать, то нечем думать, вне зависимости от выбранной темы "материала". Товарищи мо...
Почему США и Европа не вернут России $300 миллиардов, и когда начнётся конфискация
Эовейн Триада
13:17
Так ничего не горит, ни одного случая в РФ. Просто пара десятков не вставили плотно разъём. Поэтому проблем нет. Нормальный разъём.
Подешевеют ли RTX 4080, закончится ли дефицит RTX 4090, что нам даст RTX 4070 и выстрелят ли RX 7900
Неузнаете
13:10
Я блатной. Я решаю все вопросы, могу с бизнесменами разговаривать, с домохозяйками, я любые вопросы могу с президентом по блату говорить даже как по кайфу
История о том, как Польша, Дания и Норвегия пытались заменить газ из РФ, но у них ничего не вышло
Chihonya
13:09
Это ты с вежливым так общаешься, положенец-вложенец) Говорил же мимоза, что ты гомик, а я еще сомневался ...
История о том, как Польша, Дания и Норвегия пытались заменить газ из РФ, но у них ничего не вышло
3000kyky Sakh
13:08
Ах, какая тян!
Почему США и Европа не вернут России $300 миллиардов, и когда начнётся конфискация
Chihonya
13:07
Ворам в законе и положенцам, (на которых все ложили))) не положено газ, только дрова, только хардкор!
История о том, как Польша, Дания и Норвегия пытались заменить газ из РФ, но у них ничего не вышло
FreeWebber
13:07
Речь про SATA и M2, а не SSD и HDD
Основоположнице всех компьютерных игр — аркаде «Pong» от компании Atari исполнилось 50 лет
Неузнаете
13:07
Его я 100 раз добавлял в чёрный список в бан, всё равно стати видно
История о том, как Польша, Дания и Норвегия пытались заменить газ из РФ, но у них ничего не вышло
Брюс Всемогущий
13:05
Эти лодки могут только плавать, а наши ходить !!!
ВМС США продолжают демонстрировать свои атомные подводные лодки
3000kyky Sakh
13:05
Бан не работает)
История о том, как Польша, Дания и Норвегия пытались заменить газ из РФ, но у них ничего не вышло
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем