Очередная статистика от StatCounter рассказала о популярности браузеров

Помимо операционных систем, фирма StatCounter отслеживает доли рынка разных браузеров, где за месяц изменения происходят минимальные. Показатели за ноябрь исключением не стали, демонстрируя незначительные колебания долей рынка каждого браузера. Зато при сравнении месяцев и лет тенденции проявляются более наглядно. Для браузера Microsoft Edge эти тенденции по большей части позитивные, поскольку он демонстрирует неуклонный рост на ПК.

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По сведениям StatCounter, после некоторой запинки Edge впервые в истории преодолел отметку в 11% (включая первый Edge 2015 года выпуска). Edge на основе Chromium набрал за месяц 0,31%, достигнув 11,17%. Год назад его результат составлял около 9,52%, так что рост равен 1,65%.

Google Chrome продолжает уверенно лидировать с долей 66,13% (-0,36%.). Если бы какой-то браузер прямо сейчас начал переманивать к себе пользователей, на смену лидера всё равно ушёл бы ни один год.

Apple Safari есть только на компьютерах Mac, что не мешает ему входить в тройку лидеров с долей 9,62% (+0,26%). Firefox четвёртый с 7,1% (+0,05%), Opera пятый с 3,3% (-0,29%).

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Что касается бывшего десятилетия назад незаменимым Internet Explorer, у него осталось 0,77% пользователей. Некоторые не хотят или не могут себе позволить отказаться от Internet Explorer, хотя Microsoft старается заменить его более продвинутым Edge с его встроенным режимом Internet Explorer. Такая же ситуация среди систем Windows, где некоторые остаются на Windows XP, поддержка которой кончилась в 2014 году. Скоро в таком же положении окажется самая популярная в истории ПК система Windows 7, пишет Neowin.