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Windows 10 упала ниже 70% в статистике StatCounter
Windows 11 продолжает неторопливо набирать пользователей
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Компания StatCounter в первый день зимы опубликовала отчёт за ноябрь, где описаны успехи и неудачи разных версий операционных систем и браузеров. В минувшем месяце Windows 10 впервые упала ниже отметки в 70%. Хотя она продолжает лидировать, её доля постепенно сокращается по мере роста популярности более современной версии. У Windows 10 сейчас 69,77%, что на 1,49% хуже показателей октября.

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Windows 11 растёт не слишком быстро, но всё же растёт. Сейчас её доля составляет 16,12%, за ноябрь она выросла на 0,67%.

Windows 7 осталась третьей с долей 10,24% (+0,62%). Microsoft в январе собирается прекратить выпускать расширенные обновления безопасности для неё, что может ускорить темпы потери пользователей. И всё же, некоторые останутся верными Windows 7, потому ряд разработчиков рассматривают возможность продолжения поддержки своего программного обеспечения.

У Windows 8.1 и 8 доли 2,54% и 0,79% (+0,09% и +0,1%). Windows XP сохраняет 0,4% очень верных пользователей.

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На Windows работает более 1,5 млрд устройств, но это не самая популярная система. Лидирует Android с долей рынка 43,37% (-1,13%), Windows вторая с 29,24% (-0,93%), iOS третья с 17,25% (-0,32%), пишет Neowin.

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#android #windows #ios
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Зю
22:09
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Asker 013
22:09
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