Windows 11 продолжает неторопливо набирать пользователей

Компания StatCounter в первый день зимы опубликовала отчёт за ноябрь, где описаны успехи и неудачи разных версий операционных систем и браузеров. В минувшем месяце Windows 10 впервые упала ниже отметки в 70%. Хотя она продолжает лидировать, её доля постепенно сокращается по мере роста популярности более современной версии. У Windows 10 сейчас 69,77%, что на 1,49% хуже показателей октября.

реклама

Windows 11 растёт не слишком быстро, но всё же растёт. Сейчас её доля составляет 16,12%, за ноябрь она выросла на 0,67%.

Windows 7 осталась третьей с долей 10,24% (+0,62%). Microsoft в январе собирается прекратить выпускать расширенные обновления безопасности для неё, что может ускорить темпы потери пользователей. И всё же, некоторые останутся верными Windows 7, потому ряд разработчиков рассматривают возможность продолжения поддержки своего программного обеспечения.

У Windows 8.1 и 8 доли 2,54% и 0,79% (+0,09% и +0,1%). Windows XP сохраняет 0,4% очень верных пользователей.

рекомендации MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке RTX 4080 - 6 видов в Регарде 3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри Новый 13700K и KF дешево в Регарде 3060 Ti MSI дешевле 40 тр Core i9 12900 - цена снижена на 10% Цена RTX 3070 идет к 40 тр 13600K очень дешево в Регарде Снижена цена 12 ядерного <b>Ryzen 9 7900X</b> 4 вида RTX 4090 в Регарде RTX 3090 уже за 100 тр с началом

На Windows работает более 1,5 млрд устройств, но это не самая популярная система. Лидирует Android с долей рынка 43,37% (-1,13%), Windows вторая с 29,24% (-0,93%), iOS третья с 17,25% (-0,32%), пишет Neowin.