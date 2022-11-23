Синхронизация видео приводит к повреждению файла, из-за чего показываются изображения из неизвестных источников

Настройка резервного копирования в iCloud на iPhone обеспечивает синхронизацию данных, происходя незаметно для пользователя в фоновом режиме. Чтобы получить больший контроль над резервными копиями, можно установить отдельное приложение iCloud. В последнее время это оказалась рискованным из-за ошибки в программе на Windows, из-за которой о конфиденциальности можно забыть.

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Apple недавно обновила сайт iCloud, придав ему современный вид и расширив функциональность. К сожалению, на этом новости про iCloud не закончились. Неизвестно, есть ли связь между обновлением сайта и программной ошибкой.

Некоторые пользователи пишут, что их видеоролики становятся повреждёнными и недоступными для просмотра при синхронизации с iCloud через приложение Windows. Обладатели iPhone 13 Pro и iPhone 14 Pro рассказали, что при попытках синхронизировать снятые на аппараты видео запись выходит чёрной с полосами.

Другие пользователи пострадали от проблем похуже. При попытках просмотреть повреждённые видео в библиотеке iCloud или в самом видео у них появляется контент от других пользователей. Естественно, желающих показывать свои фото и видео всему миру среди пользователей iCloud мало.

Если фотографии и видео в iCloud случайным образом смешиваются а аккаунтах пользователей, можно не сомневаться, что скоро мы будем читать новость о том, как на Apple в очередной раз подали в суд из-за конфиденциальности (то есть её отсутствия). Комментариев от Apple пока не последовало.

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Правда, пока сведения поступали только с сайта MacRumors; в Твиттере и в специальном сообществе поддержки iCloud от Apple таких жалоб нет, пишет Techspot.