Компания Qualcomm во вторник без особого шума анонсировала очередную систему на чипе вместо ранее выпущенной Snapdragon 778G Plus. Новинкой становится модель Snapdragon 782G.
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Этот чип описан на сайте производителя. Говорится о повышении тактовой частоты с 2,5 ГГц до 2,7 ГГц, что означает разницу в 5%. Прирост скорости графического процессора обещан на 10%.
В остальном отличий между двумя процессорами мало. Новинка производится на техпроцессе 6 нм с ядрами Kryo 670 и графикой Adreno 642L, как и у 778G Plus. В описании Qualcomm говорится о росте производительности, улучшениях в работе алгоритмов искусственного интеллекта, одновременной записи на три камеры с обработкой до двух гигапикселей в секунду и поддержке подключения к сетям на частотах mmWave и Sub-6 GHz.
Ещё Qualcomm упомянула кое-какие примечательные возможности, в том числе запись видео HDR10+ с более чем миллиардом цветовых оттенков, звук Bluetooth 5.2 и съёмку на скорости 120 кадров/с.
Пока не сообщается, в состав каких смартфонов войдёт этот процессор. Им может стать Honor 80, который анонсируют сегодня, 23 ноября, пишет Androidauthority.