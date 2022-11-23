Новая система на чипе приходит на смену Snapdragon 778G Plus

Компания Qualcomm во вторник без особого шума анонсировала очередную систему на чипе вместо ранее выпущенной Snapdragon 778G Plus. Новинкой становится модель Snapdragon 782G.

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Этот чип описан на сайте производителя. Говорится о повышении тактовой частоты с 2,5 ГГц до 2,7 ГГц, что означает разницу в 5%. Прирост скорости графического процессора обещан на 10%.

В остальном отличий между двумя процессорами мало. Новинка производится на техпроцессе 6 нм с ядрами Kryo 670 и графикой Adreno 642L, как и у 778G Plus. В описании Qualcomm говорится о росте производительности, улучшениях в работе алгоритмов искусственного интеллекта, одновременной записи на три камеры с обработкой до двух гигапикселей в секунду и поддержке подключения к сетям на частотах mmWave и Sub-6 GHz.

Ещё Qualcomm упомянула кое-какие примечательные возможности, в том числе запись видео HDR10+ с более чем миллиардом цветовых оттенков, звук Bluetooth 5.2 и съёмку на скорости 120 кадров/с.

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Пока не сообщается, в состав каких смартфонов войдёт этот процессор. Им может стать Honor 80, который анонсируют сегодня, 23 ноября, пишет Androidauthority.