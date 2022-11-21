Новости о будущих аппаратах Apple iPhone 15 появляются по несколько раз в день, хотя до их поступления в продажу остаётся минимум 10 месяцев. Новые сведения рассказывают кое-что о внешнем виде будущих аппаратов.
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Источником информации стал инсайдер с ником ShrimpApplePro из Твиттера. Apple якобы собирается внести кое-какие изменения в дизайн представителей серии iPhone 15. Будет применяться новый дизайн рамки с закруглённым задним углом. Острые края останутся в прошлом и устройство будет легче держать в руках.
Модели iPhone Pro некоторые критиковали за слишком большой размер. Не так давно говорилось, что iPhone будущего года получат титан в составе своих корпусов. Нынешняя утечка данных тоже говорит о боковых рамках из титана. Инсайдер напоминает, что сведения пока самые ранние и планы разработчиков ещё могут поменяться, пишет Gizmochina.