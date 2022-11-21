Замыкает тройку лучших брендов YouTube

RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке

RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке

Если верить отчёту британской международной интернет-компании по исследованию рынка и анализу данных YouGov, корпорация Samsung Electronics стала лидером списка лучших мировых брендов. Южнокорейский производителей смог потеснить с первой строчки компанию Google и получить титул лучшего мирового бренда 2022 года. В прошлом году она была на втором месте, в позапрошлом на четвёртом.

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Отчёт YouGov Global Best Brand Rankings 2022 основан на оценках из YouGov BrandIndex. Это показатель общего состояния бренда, получаемый усреднением следующих факторов: впечатление, качество, удовлетворение, репутация, ценность.

В список вошли 380 брендов из 38 стран, в том числе США, Великобритании, Китая, Индии и Южной Кореи. Samsung набрала 127 баллов.

Samsung лидирует в таких странах, как Ирландия, Южная Корея, Нидерланды и Вьетнам, и занимает второе место во Франции, Пакистане, Филиппинах и Великобритании.

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YouTube, принадлежащий Google, набрал 85 баллов и занял третье место, пишет Neowin.