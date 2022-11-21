Компания хочет укрепить своё лидерство по скорости выпуска обновлений

Samsung в мире Android-устройств входит в число лидеров по темпам распространения новых версий системы и продолжительности поддержки. Сбавлять обороты она не намерена и дальше. Компания заявила, что обновление до Android 14 следующего года появится ещё быстрее, чем в этом году было с Android 13.

реклама

Аппараты Google Pixel по традиции получают новую версию Android первыми. Остальные производители стараются обогнать друг друга в борьбе за второе место, но дело замедляет необходимость работать над своей программной оболочкой поверх Android. Samsung справлялась с этим быстро при выпуске One UI 5.0 на ОС Android 13, принеся смайлы с поддержкой Unicode 15 раньше, чем они появились на аппаратах Pixel.

Южнокорейская компания быстро обновила до Android 13 большинство смартфонов верхнего уровня и планшеты Galaxy Tab S8. Теперь в пресс-релизе она пишет, что ещё больше «сократила временной интервал» между выпуском Android 13 и развёртыванием One UI 5.0. С Android 13 компания показала значительные улучшения в процессе распространения обновлений программного обеспечения.

рекомендации MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке Упала цена Ryzen 7600 4.7ГГц RTX 3080 за 62 тр в Ситилинке Снижена цена 12 ядерного <b>Ryzen 9 7900X</b> RTX 3090 уже за 100 тр с началом Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке 3070 за 45 тр в Ситилинке 3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри Galaxy S22 Ultra - цена снижена 3060 Gigabyte Gaming дешевле 40тр Пиши на наш сайт и зарабатывай Полноразмерная 3070 MSI за 47 тр Новый <b>16-ядерный 7950X</b> 4.5ГГц в Ситилинке 3070 Ti Gigabyte Gaming за 51 тр в Регарде

В прежние годы появления новой Android на смартфонах сторонних производителей приходилось ждать месяцами. Сейчас это может занимать один-два месяца и есть надежда на дальнейшее сокращение этого промежутка времени, пишет Gizmochina.