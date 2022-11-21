Samsung в мире Android-устройств входит в число лидеров по темпам распространения новых версий системы и продолжительности поддержки. Сбавлять обороты она не намерена и дальше. Компания заявила, что обновление до Android 14 следующего года появится ещё быстрее, чем в этом году было с Android 13.
реклама
Аппараты Google Pixel по традиции получают новую версию Android первыми. Остальные производители стараются обогнать друг друга в борьбе за второе место, но дело замедляет необходимость работать над своей программной оболочкой поверх Android. Samsung справлялась с этим быстро при выпуске One UI 5.0 на ОС Android 13, принеся смайлы с поддержкой Unicode 15 раньше, чем они появились на аппаратах Pixel.
Южнокорейская компания быстро обновила до Android 13 большинство смартфонов верхнего уровня и планшеты Galaxy Tab S8. Теперь в пресс-релизе она пишет, что ещё больше «сократила временной интервал» между выпуском Android 13 и развёртыванием One UI 5.0. С Android 13 компания показала значительные улучшения в процессе распространения обновлений программного обеспечения.
В прежние годы появления новой Android на смартфонах сторонних производителей приходилось ждать месяцами. Сейчас это может занимать один-два месяца и есть надежда на дальнейшее сокращение этого промежутка времени, пишет Gizmochina.