Ноутбуки на их основе можно рассчитывать увидеть в продаже в феврале

В своё время сайт WCCFTech в числе первых опубликовал сведения относительно мобильной серии видеокарт Nvidia RTX 30. Теперь тот же источник поделился с тем же сайтом сведениями о новом поколении карт RTX 40.

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Есть даже даты релиза этих карт, хотя руководству Nvidia ничего не мешает в любой момент поменять свои планы. Известно, что карты серии RTX 40 станут быстрее карт прошлого поколения на 30%. Nvidia уверяет, что мобильная RTX 4070 будет опережать RTX 3080 Ti на 15%, что должно заинтересовать геймеров.

Nvidia покажет на выставке потребительской электроники CES в январе следующие модели карт: RTX 4080 Ti/4090 Mobility с 16 ГБ памяти, RTX 4080 Mobility 12 ГБ, RTX 4070 Mobility 8 ГБ, RTX 4060 Mobility 8, RTX 4050 Mobility 6 ГБ и RTX 3050 Mobility 6 ГБ. Модификации могут измениться, но ключевые модели GN21-X9, GN21-X6, GN21-X4, GN21-X2 и RTX 3050 6 ГБ уже определены.

Флагманская карта RTX 4080 Ti (GN21-X11) указана на слайде бенчмарка TimeSpy, но её нет на отдельном слайде анонса (зато есть мобильная 4090) и нет в технологических планах Nvidia, которые она рассылает производственным партнёрам (RTX 4090 есть и там). Неизвестно, является ли RTX 4090 в одних документах и RTX 4080 Ti в других одной и той же картой или нет.

Анонс серии RTX 40 запланирован на 3 января в 20:00 по московскому времени. В начале февраля пресса опубликует сведения о RTX 4080 и GN21-X11, потом об остальных картах. Обзоры и релиз запланированы не ранее чем на середину февраля.

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Многие запланированные к анонсу на январь новые карты связаны с процессорами Intel Raptor Lake-H. Это означает, что и Intel анонсирует мобильные процессоры Raptor Lake-H на CES. Ноутбуки на основе этих процессоров и карт должны появиться к концу января — началу февраля.