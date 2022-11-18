В компании продолжаются масштабные изменения

Сотни сотрудников компании Twitter уволились из неё после того, как генеральный директор Илон Маск поставил их перед выбором: перейти на «чрезвычайно хардкорный» Twitter и работать «долгие часы с высокой интенсивностью» или уйти. Это случилось после того, как Маск уволил критиковавших его во внутренних сообщениях и твитах сотрудников. Им дали время до 17:00 четверга, чтобы решить, хотят ли они остаться в «Twitter 2.0». Если нет, пятница стала для них последним рабочим днём и они получают право на трёхмесячное выходное пособие.

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Сотни сотрудников Twitter уже начали рассылать прощальные сообщения в Slack после истечения срока. Это означает, что они отклонили ультиматум Маска. Некоторые из них высказались о том, что не хотят быть частью Twitter 2.0.

До четверга численность персонала Twitter составляла около 2900 сотрудников. Раньше она достигала 7500 человек. Это число уменьшилось вдвое после прихода к руководству компании Маска, начавшего масштабные чистки. Так он оптимизирует операции компании и повышает её прибыльность.

Некоторые сотрудники заявили, что из-за масштабов увольнений Twitter «скоро начнёт ломаться». Причина в том, что несколько важных инженерных групп уволились целиком или большая часть.

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Тем временем отдел персонала Twitter начал связываться со сторонними инженерами, чтобы узнать их мнение по поводу присоединения к команде Twitter 2.0. Маск показал заинтересованность в поиске нового лидера Twitter, а до тех пор он собирается сам управлять компанией, сообщает Neowin.