Он войдёт в состав устройств разных направлений

Компания MediaTek известна как производитель процессоров для устройств множества категорий. Среди них есть смартфоны, хромбуки, умные телевизоры, устройства интернета вещей и так далее. Есть у китайской компании и серия модемов 5G, конкурирующая с предложениями от лидирующих в этом направлении Qualcomm и Samsung.

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Наряду с описанными в прошлой новости процессорами для хромбуков, в пятницу был анонсирован и модем MediaTek T800 5G, обещающий скорость входящего подключения до 7,9 Гбит/с. Он входит в состав недавно представленного флагманского мобильного процессора Dimensity 9200. Производитель утверждает, что модем можно применять в промышленном интернете вещей, M2M и постоянно подключенных компьютерах.

MediaTek T800 приходит на смену модему прошлого поколения T700. Он поддерживает полосы частот ниже 6 ГГц и миллиметровый диапазон в автономных и неавтономных сетях. Ещё поддерживается функция Dual SIM Dual Standby. Скорость исходящего соединения может достигать 4,2 Гбит/с. Поддерживается спецификация 4GPP Release-16 для 5G и агрегация несущих 4CC. Для сравнения, модем Qualcomm Snapdragon X70 имеет скорость входящего подключения до 10 Гбит/с и исходящего до 3,5 Гбит/с.

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MediaTek T800 5G производится на техпроцессе 4 нм и использует технологию 5G UltraSave для сокращения расхода энергии. Он поставляется с поддержкой хост-интерфейсов PCIe и USB, хотя при желании его можно подключить к остальной части системы и другими способами. Доступен полностью интегрированный сотовый модем 3GPP Release-16 5G, приёмопередатчики FR1, чип отслеживания огибающей (ET), MLNA (монолитный малошумящий усилитель), приёмник GNSS и связанные PMIC, пишет Gizmochina.