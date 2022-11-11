Хромбуки с ними начнут продавать в начале следующего года

MediaTek продолжает работать на рынке процессоров как для мобильных устройств, так и для хромбуков. В пятницу она представила чипы MediaTek Kompanio 520 и 528 для устройств в бюджетной ценовой категории.

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Эти чипы получили улучшенную поддержку экранов, управление питанием, обработку снимков и не только. Они основаны на двух вычислительных ядрах ARM Cortex-A76, всего ядер восемь. Частота 520 равна 2 ГГц, у 528 она 2,2 ГГц. Применяется модернизированный 2-ядерный GPU и встроенный гибридный процессор для улучшения скорости алгоритмов ИИ.

Чипы смогут работать в устройствах с разрешениями дисплеев 2520 х 1080 и с дополнительными экранами 1920 х 1080. Поддерживается память LPDDR4x и хранилища eMMC 5.1. Камеры могут быть до 32 Мп с записью видео FHD до 60 кадров/с. Есть поддержка HiFi-5 DSP для повышения качества работы микрофона и стандарта связи Wi-Fi 6.

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Компания обещает, что первые хромбуки на новых процессорах выпустят в первом квартале будущего года, пишет Gizmochina.