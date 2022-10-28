Он может быть анонсирован в ноябре

4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать

4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать

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<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

Всё меньше времени остаётся до появления в продаже смартфона Moto X40. Его уже видели на платформах сертификации 3C и TENAA. Генеральный менеджер китайского подразделения мобильных телефонов Lenovo Чен Джин рекламирует появление устройства, назвав две его характеристики.

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Была информация, согласно которой Moto X40, который на мировых рынках выпустят под названием Motorola Edge 40 Pro, будет работать на процессоре Snapdragon 8 Gen 2. На скриншоте поста Чен Джина в Weibo видно упоминание «новой флагманской платформы» и оперативной памяти LPDDR5X. Релиз системы на чипе Snapdragon 8 Gen 2 ожидается в ноябре.

Аппарат прошлого поколения Moto Edge X30 в прошлом декабре стал первым в мире смартфоном на Snapdragon 8 Gen 1. Судя по сертификации 3C и TENAA, Moto X40 может оказаться одним из первых на Snapdragon 8 Gen 2.

Спецификации Moto X40 пока неизвестны и не указаны в TENAA. Там есть только изображения устройства. В сертификации 3C говорится о мощности зарядки в 68 Вт.

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Ещё у Moto X40 ожидается экран OLED с частотой обновления 165 Гц и объёмы памяти 8/12 ГБ. Он получит переднюю камеру 60 Мп и три камеры сзади с основной 50 Мп, пишет Gizmochina.