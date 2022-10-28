Плохая пайка стала причиной неприятных последствий

4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать

4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

Nvidia продолжает расследовать случаи горения и плавления адаптеров питания с её новой видеокартой RTX 4090. На YouTube-канале Igor's Lab считают, что нашли причину. Проблема якобы заключается не в самом кабеле, а в четырёхканальном переходнике с 8-контактного на 16-контактный от Nvidia. Пайка здесь оказалась некачественной.

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Было установлено, что четыре провода распределены по шести контактам. Каждый внешний контакт прикреплён к одному проводу, к двум внутренним контактам припаяно по два провода. Основа для пайки медная толщиной всего 0,2 мм с шириной 2 мм на входящий провод, что означает 4 мм на пару для средних соединений. Она настолько хрупкая, что даже осторожное снятие защитного слоя приводит к разрыву. Сгибание кабелей в разъёме, происходящее при подключении или отключении, также может привести к повреждению.

В свете таких находок есть смысл перестать пользоваться переходником производства Nvidia и найти вариант стороннего производителя. По меньшей мере стоит избегать чрезмерного изгиба адаптера в районе точек подключения и не допускать его прижимания к боковой панели под углом.

Проще всего заменить существующий блок питания ATX 2.0 новым ATX 3.0 с 16-контактным кабелем PCIe. Несколько компаний, включая MSI, Gigabyte и SilverStone, уже выпускают блоки питания с разъёмами 12VHPWR, другие готовятся.

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Естественно, блок питания стоит денег, а при цене видеокарты в $1600 Nvidia могла бы научиться паять получше, пишет Techspot.