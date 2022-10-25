Galaxy S23 Ultra показал себя в Geekbench

MSI 3060 за 30 тр в Регарде

MSI 3060 за 30 тр в Регарде

4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать

4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать

3080 Gigabyte от 60 тр в Ситилинке

3080 Gigabyte от 60 тр в Ситилинке

3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри

3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

3060 MSI Gaming за копейки в Ситилинке

3060 MSI Gaming за копейки в Ситилинке

Предположительно, выходящие в начале будущего года модели Galaxy S23 во всех странах будут продаваться на Snapdragon 8 Gen 2. Недавно стандартный S23 посетил бенчмарк Geekbench и показал приличные результаты. Потом там же появился S23 Ultra.

реклама

Новый чип Qualcomm сохранит разделение ядер на три кластера. Вместо одного мощного ядра, трёх средних и четырёх слабых на этот раз поставили одно мощное ядро на частоте 3,36 ГГц, четыре средних 2,8 ГГц и три слабых 2,02 ГГц.

Galaxy S23 Ultra для США с модельным номером SM-S918U в Geekbench получил 1521 балл в одноядерном тесте и 4689 баллов в многоядерном. S22 Ultra набирает 1157 и 3307 баллов.

Производительность значительно возросла и после оптимизации ПО может вырасти ещё сильнее. У рассматриваемой модели 8 ГБ оперативной памяти, но должна быть и версия 12 ГБ. Скорость должна вырасти за счёт представленного на прошлой неделе стандарта памяти LPDDR5X.

рекомендации RTX 3070 дешевле всего в Ситилинке Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке 3080 Gigabyte Gaming дешевле 70тр 3090 Gigabyte Gaming за 100 с началом RTX 3070 Ti за 50 с началом в Ситилинке 3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр 3070 Ti за 50 тр с началом в Регарде 3080 за 60 с началом тр в Регарде ASUS 3060 Ti уже за 40 тр Пиши на наш сайт и зарабатывай

Snapdragon 8 Gen 2 должен производиться силами компании TSMC, что позволяет не опасаться проблем с перегревом. Анонс смартфонов ожидается в первые месяцы будущего года, пишет Phonearena.