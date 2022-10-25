Предположительно, выходящие в начале будущего года модели Galaxy S23 во всех странах будут продаваться на Snapdragon 8 Gen 2. Недавно стандартный S23 посетил бенчмарк Geekbench и показал приличные результаты. Потом там же появился S23 Ultra.
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Новый чип Qualcomm сохранит разделение ядер на три кластера. Вместо одного мощного ядра, трёх средних и четырёх слабых на этот раз поставили одно мощное ядро на частоте 3,36 ГГц, четыре средних 2,8 ГГц и три слабых 2,02 ГГц.
Galaxy S23 Ultra для США с модельным номером SM-S918U в Geekbench получил 1521 балл в одноядерном тесте и 4689 баллов в многоядерном. S22 Ultra набирает 1157 и 3307 баллов.
Производительность значительно возросла и после оптимизации ПО может вырасти ещё сильнее. У рассматриваемой модели 8 ГБ оперативной памяти, но должна быть и версия 12 ГБ. Скорость должна вырасти за счёт представленного на прошлой неделе стандарта памяти LPDDR5X.
Snapdragon 8 Gen 2 должен производиться силами компании TSMC, что позволяет не опасаться проблем с перегревом. Анонс смартфонов ожидается в первые месяцы будущего года, пишет Phonearena.