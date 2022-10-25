Если вы пользуетесь компьютером на операционных системах Windows 7 или 8.1, то скоро предстоит делать это с неподдерживаемым самым популярным браузером. Google объявила, что официально прекратит поддержку Chrome на этих системах в предварительной версии Chrome 110 7 февраля 2023 года.
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Chrome продолжит работать, но не будет получать новой функциональности и обновлений безопасности. Это повышает вероятность стать жертвой атак злоумышленников, которые любят искать бреши именно в браузерах.
Google пишет, что необходима Windows 10 11, чтобы продолжать получать новые версии Chrome. Дата соответствует окончанию поддержки Windows 7 ESU и расширенной поддержки Windows 8.1 10 января 2023 года.
По статистике StatCounter, неподдерживаемая с января 2020 года Windows 7 установлена на 10,68% компьютеров мира. Более современная Windows 8.1 не так популярна, у неё доля только 2,7%. Кроме Chrome, многие другие приложения тоже не поддерживаются в этих устаревших системах, пишет Neowin.