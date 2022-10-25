Она не добралась до показателей продаж Horizon, Spider-Man, God of War

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Среди выпущенных Sony в этом году нескольких бывших эксклюзивов для PlayStation меньше всего игроков оказалось у Naughty Dog Uncharted. Быть может, это повлияет на подход Sony к переносу игр на ПК.

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По статистике SteamDB, комплект с Uncharted 4: A Thief's End и расширением Uncharted: Lost Legacy имел пиковый результат менее чем 11000 игроков. Игра Days Gone превзошла показатели Uncharted минимум в пять раз. В итоге Uncharted не попала в топ-100 игр Steam.

Максимальное количество геймеров в игре Horizon Zero Dawn превысило 56000, у Spider-Man Remastered их было более 66000, в God of War почти 75000. Оценки SteamDB являются приблизительными, но они говорят о невысокой популярности Uncharted. Игры Sony для компьютеров доступны и в магазине Epic Games Store, однако вряд ли здесь их покупали лучше.

Неподходящее время появления может быть главной причиной неудач Uncharted. Она конкурирует с Call of Duty: Modern Warfare II, A Plague Tale: Requiem и Gotham Knights. Остальные порты на ПК Sony выпускала, когда других крупных релизов не было.

Возраст игры тоже не идёт ей на пользу. Uncharted 4 стала самой старой портированной на компьютеры игрой Sony. На PlayStation 4 она появилась в 2016 году. Версия Legacy of Thieves на PS5 была выпущена в нынешнем январе.

К тому же первые три игры серии недоступны на ПК, что может отпугнуть некоторых геймеров. Другие предложения Sony на ПК в основном представляют собой отдельные игры или первые игры серий.

Быть может, порт Uncharted: The Nathan Drake Collection (комплект, который перенес оригинальную трилогию с PlayStation 3 на PlayStation 4) мог бы повысить заинтересованность геймеров. Однако, результаты Legacy of Thieves Collection не вдохновляют Sony заняться этим.

Дело должно быть не только в возрасте. Bloodborne 2015 года является одним из самых востребованных портов Sony на ПК. Ремейк Shadow of the Colossus с PS4 также неплохо проявляет себя на компьютерах.

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Следующие порты от Sony включают Sackboy: A Big Adventure 27 октября и Spider-Man: Miles Morales 18 ноября. Ожидается также релиз игры Returnal, пишет Techspot.