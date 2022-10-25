Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Блогер За пост начислено вознаграждение
Продаваемая в Евросоюзе электроника к 2024 году должна обладать портами USB-C
Ноутбукам дали время до 2026 года
рекомендации
3060 MSI Gaming за копейки в Ситилинке
<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>
3050 MSI Gaming намного дешевле 30тр
3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри
3080 Gigabyte от 60 тр в Ситилинке
4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать
MSI 3060 за 30 тр в Регарде
Пара RTX 4090 в Регарде, цена норм

Европейский совет утвердил свою «директиву о едином зарядном устройстве», получив подавляющее одобрение парламента ЕС. Регламент теперь должен быть подписан президентами Евросоюза и Европарламента. Этот регламент требует, чтобы заряжаемая электроника, в том числе ноутбуки, использовала стандарт зарядки USB-C. Регламент вступит в силу в 2024 году для большей части оборудования и в 2026 году для ноутбуков.

реклама

Это решение было утверждено в понедельник. Ранее в октябре Европейский парламент принял директиву о едином зарядном устройстве. За проголосовали 602 депутата, против 13. Производители электроники должны начать продавать в ЕС устройства только с USB-C к осени 2024 года. Производители ноутбуков получили время до весны 2026 года.

По словам министра промышленности и торговли Чехии, на зарядные устройства приходится 11000 тонн электронных отходов ежегодно. Наличие одного зарядного устройства для нескольких устройств сэкономит деньги, время и уменьшит объём мусора.

Регламент требует, чтобы производители давали покупателям выбор покупки устройств с зарядными устройствами в комплекте поставки или без. Некоторые производители уже продают смартфоны без зарядных устройств, чему рады далеко не все.

Правительство Бразилии собирается принять аналогичный закон. При этом это же правительство недавно потребовало от Apple включать зарядные устройства в комплект поставки iPhone. 

рекомендации
RTX 3070 дешевле всего в Ситилинке
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке
3080 Gigabyte Gaming дешевле 70тр
3090 Gigabyte Gaming за 100 с началом
RTX 3070 Ti за 50 с началом в Ситилинке
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр
3070 Ti за 50 тр с началом в Регарде
3080 за 60 с началом тр в Регарде
ASUS 3060 Ti уже за 40 тр
Пиши на наш сайт и зарабатывай

Евросоюз готовился к этому переходу более десяти лет. За это время большинство производителей внедрили USB-C самостоятельно, кроме Apple со своим разъёмом Lightning. Впрочем, Apple уже перевела несколько устройств на USB-C. Слухи говорят, что компания собирается постепенно отказаться от порта Lightning на оставшихся устройствах, в том числе на iPhone. Согласно директиве, она должна перевести AirPods, Magic Mouse и Magic Keyboard на USB-C в течение двух лет, сообщает Techspot.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#usb-c
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

iPhone 15 будет иметь разъем USB-C, но Apple также планирует перейти на беспроводную зарядку
В Евросоюзе приняли закон, обязывающий производителей использовать разъем USB-C для всех устройств
Европа к 2024 году в обязательном порядке перейдет на зарядки с разъемом USB-C
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Мошенники "скормили" банкоматам "Альфа-банка" 60 млн рублей фальшивых купюр номиналом 5 тысяч
48
Стоимость новой GeForce RTX 3080 с доставкой из России рухнула до 37500 рублей
60
В PUBG добавят скины в стиле ассиметричного хоррора Dead by Daylight
+
Криптозима завершается – Биткоин находится в начале бычьего ралли, а инвесторы возвращаются
6
Курс доллара на Aliexpress упал ниже 70 рублей
22
Магазины РФ начали предлагать скидки до 15% на недорогие игровые видеокарты NVIDIA
11
У владельца NVIDIA RTX 4090 прямо во время игры загорелись провода питания видеокарты
45
Отечественный аналог Starlink позволит пользоваться интернетом во всех малонаселенных пунктах России
16
«Нефтяной флот» России насчитывает уже 250 танкеров – Bloomberg
9
О способах покупки товаров на Alibaba
2
В Google Play удалили 16 приложений, которые разряжали батарею и самостоятельно открывали рекламу
2
UserBenchmark vs AMD – флагман Ryzen 9 7950X был выброшен за пределы 10-ти самых быстрых процессоров
25
"Dr Doom", предсказавший мировой кризис 2008 года, дал негативный прогноз мировой экономике
+
В Европе майнинг может оказаться под запретом
5
RTX 4090 — единственная видеокарта, которая может окупиться, для этого ей потребуется более 130 лет
9
Владелец RTX 4090 показал оплавившийся 12VHPWR переходник и разъём питания
10
Спутниковый интернет Starlink может быть доступен в Иране
1
В криптоиндустрии появляется всё больше новых монет на Proof of Work
5
Мобильная AMD Radeon RX 7000 RDNA 3 сравняется в производительности с RTX 3090 для настольных ПК
2
По словам разработчиков Battlefield, движок Frostbite получит «крайне необходимые» обновления
2

Популярные статьи

Европа слезла с газовой иглы РФ – почему ЕС ждёт холодная зима, а газ принадлежит англосаксам
54
Во что поиграть на ПК, если тяга к играм не проходит, но они не приносят удовольствия
103
О технических недостатках Nvidia RTX4090, которые могут привести к поломке видеокарты в будущем
66
10 оптимальных игровых связок процессор/видеокарта осени 2022 года — от бюджетных до топовых
21
ТОП-20 вещей, которые должны быть у каждого компьютерщика
64
Изготавливаю универсальные крепления вентилятора охлаждения ЦП для компактного MicroATX корпуса
82
Call of Duty: вспомним историю Modern Warfare перед прохождением Modern Warfare2
2
Начались съёмки очередных сезонов «Ведьмака». Разберёмся были ли ведьмаки на самом деле
17

Сейчас обсуждают

swr5
11:49
Да не лезу я к тебе. Сиди в своей игровой дыре, может когда чего и поймешь, главное чтоб не поздно было.
Во что поиграть на ПК, если тяга к играм не проходит, но они не приносят удовольствия
Eder
11:49
aerocool orbit старые уже вертушки конечно) уж лучше mirage - или фросты какие
Нестандартная ненародная, но реальная игровая сборка за 100+ тысяч
Spambomber_16
11:47
Поставить Огнелиса и забыть этот гугловский хром как страшный сон.
Поддержка Google Chrome на Windows 7 и 8.1 завершится в начале 2023 года
Роман Ильягулов
11:47
Автор уточняй ГДЕ прям в заголовке чтобы не читали всякий мусор те кому не надо Меня ток Россия интересует да и многих тоже Яйца свои новые сам кури!)))
Цены на процессоры упали до минимальных значений: Ryzen 5 5600 продаётся за $129
warmuza
11:46
его нет в магазине Ситилинк
Европейские геймеры не хотят покупать Core i9-13900K – как Ryzen 7 5800X3D спас Лизу Су от провала
warmuza
11:46
Менеджер сказал, что у него дети и попросил больше не задавать вопросы про этот процессор в магазине Ситилинк.
Европейские геймеры не хотят покупать Core i9-13900K – как Ryzen 7 5800X3D спас Лизу Су от провала
Дмитрий Семёнов
11:46
Но думают стоит под новый год взять 2700X/3600/5600
AMD Ryzen 7 7700 Zen 4 демонстрирует хорошие характеристики и более низкое энергопотребление
nonses84
11:45
Всё? Ексенусы в топку? А я говорил говно, а не процессор.
Результаты тестов Galaxy S23 Ultra показывают значительный прирост производительности
Роман Ильягулов
11:44
Никогда не говори никогда. Америкосы доиграются что на фиг всем миром будут посланы со своими санкциями)))
Российский процессор Baikal BE-S1000 показал выдающиеся результаты, но никогда не будет выпускаться
Alexey Fufaev
11:43
да было когда то. сам с 2006 тут сижу сначала читателем, затем писателем.
Почему Linux Mint 21 Xfce Edition непригоден для нормального использования
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем