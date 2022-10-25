Ноутбукам дали время до 2026 года

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4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать

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<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

Европейский совет утвердил свою «директиву о едином зарядном устройстве», получив подавляющее одобрение парламента ЕС. Регламент теперь должен быть подписан президентами Евросоюза и Европарламента. Этот регламент требует, чтобы заряжаемая электроника, в том числе ноутбуки, использовала стандарт зарядки USB-C. Регламент вступит в силу в 2024 году для большей части оборудования и в 2026 году для ноутбуков.

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Это решение было утверждено в понедельник. Ранее в октябре Европейский парламент принял директиву о едином зарядном устройстве. За проголосовали 602 депутата, против 13. Производители электроники должны начать продавать в ЕС устройства только с USB-C к осени 2024 года. Производители ноутбуков получили время до весны 2026 года.

По словам министра промышленности и торговли Чехии, на зарядные устройства приходится 11000 тонн электронных отходов ежегодно. Наличие одного зарядного устройства для нескольких устройств сэкономит деньги, время и уменьшит объём мусора.

Регламент требует, чтобы производители давали покупателям выбор покупки устройств с зарядными устройствами в комплекте поставки или без. Некоторые производители уже продают смартфоны без зарядных устройств, чему рады далеко не все.

Правительство Бразилии собирается принять аналогичный закон. При этом это же правительство недавно потребовало от Apple включать зарядные устройства в комплект поставки iPhone.

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Евросоюз готовился к этому переходу более десяти лет. За это время большинство производителей внедрили USB-C самостоятельно, кроме Apple со своим разъёмом Lightning. Впрочем, Apple уже перевела несколько устройств на USB-C. Слухи говорят, что компания собирается постепенно отказаться от порта Lightning на оставшихся устройствах, в том числе на iPhone. Согласно директиве, она должна перевести AirPods, Magic Mouse и Magic Keyboard на USB-C в течение двух лет, сообщает Techspot.