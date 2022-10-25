Это приурочено к 25-летию игровой серии Fallout

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Компания Bethesda завершает месячное празднование 25-летия игровой серии Fallout. В понедельник она представила обновление следующего поколения для выпущенной в 2015 году игры Fallout 4. Обновление появится в 2023 году на ПК, Xbox Series и PlayStation 5. Подробностей сейчас мало, но будет поддержка разрешения 4K и высокой частоты кадров, исправят некоторые ошибки и предложат бонусный контент Creation Club.

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Bethesda предлагает подписчикам Prime Gaming комплект к 25-летию Fallout 76. Он будет доступен в Prime Gaming Rewards со 2 ноября по 2 февраля. Участники Xbox Game Pass Ultimate также могут получить комплект с 27 октября до 27 декабря. С 25 октября по 8 ноября игроки Fallout 76 могут посетить Атомную лавку и получить бесплатный ежедневный предмет.

Первая игра Fallout: A Post Nuclear Role Playing Game выпущена в 1997 году на MS-DOS и Windows, потом на Mac. Критики хорошо приняли её и некоторые посчитали, что она возродила интерес к ролевым играм. Другие просто называют её одной из величайших игр всех времён.

Fallout 2 вышла спустя год, а третьей игры пришлось ждать десять лет. Это была первая игра серии от Bethesda и она сильно отличалась от предыдущих. Fallout 4 выпустили в конце 2015 года на PlayStation 4, Xbox One и Windows. Для неё есть несколько дополнений, включая Automatron, Wasteland Workshop и Far Harbor.

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Fallout 76 появилась в 2018 году и была раскритикована. Сейчас её оценка на Metacritic только 52, пользовательская оценка всего 2,8, пишет Techspot.