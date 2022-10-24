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Анонсирован смартфон OnePlus Nord N300 5G с камерой 48 Мп и быстрой зарядкой
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В смартфоне OnePlus Nord N200 есть такие отличительные черты, как поддержка стандарта связи 5G и большая батарея по невысокой цене. Не обошлось и без слабых мест, устранить которые призван смартфон нового поколения Nord N300 5G, анонсированный в США в понедельник. Вместо процессора Snapdragon 480 обладатели новой модели получат более мощный MediaTek Dimensity 810. Основная камера обладает разрешением 48 Мп вместо 13 Мп в N200. Экран чуть вырос до диагонали 6,56 дюйма при частоте 90 Гц, мощность зарядки 33 Вт против 18 Вт. Адаптер для зарядки входит в комплект поставки.

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Снова предлагается аккумулятор ёмкостью 5000 мАч. Имеются разъём для наушников и слот для карт памяти microSD (максимальный объём поддерживаемых карт 1 ТБ). При этом объём встроенного хранилища лишь 64 ГБ, сенсор глубины 2 Мп тоже не впечатляет. Разрешение экрана уменьшено до 1612 х 720 против 2400 х 1080 на N200.

Nord N300 5G поступит в продажу в США 3 ноября за $228. Серия Nord считается популярной в Северной Америке. По итогам года здесь может быть продано 1,5 млн экземпляров N200. Это далеко не показали продаж Apple или Samsung, но неплохо для бюджетного устройства в стране, где правят бал айфоны, пишет Engadget.

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