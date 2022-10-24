Её на смену придёт iPhone 15 Ultra

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4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать

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В представленной в этом году линейке смартфонов iPhone 14 компания Apple отказалась от модели iPhone mini. Теперь появляются данные о том, что в следующем году в прошлом останется другая модель.

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Apple сейчас работает над новой моделью iPhone Ultra. Она не просто будет добавлена к существующим смартфонам, а заменит один из них. Под нож может попасть базовая модель с экраном 6,1 дюйма. Некоторые пользователи уже успели в Твиттере высказать неодобрение этому решению.

Некоторые считают, что аппараты iPhone Pro Max слишком велики. В этом году базовая модель стала наиболее компактной, за что часть покупателей и отдают ей предпочтение. Если выбора не останется, кто-то может предпочесть перейти на Android-устройства, хотя там выбор небольших смартфонов тоже не богатый.

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Есть вероятность того, что Apple выпустит iPhone 15 Ultra с некоторыми эксклюзивными опциями. Среди них может быть корпус из титана класса. Некоторые обладатели iPhone 14 Pro Max жалуются, что он слишком тяжёлый и громоздкий для одной руки. Титан на 45% легче нержавеющей стали, но при этом не менее прочный. Пока это официально не подтверждено, пишет Gizmochina.