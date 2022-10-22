Среди них представлены модели RTX 4090, RTX 4080 Ti, RTX 4070, RTX 4060 Ti и RTX 4060

RTX 3070 Ti за 50 с началом в Ситилинке

RTX 3070 Ti за 50 с началом в Ситилинке

4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать

4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать

3080 за 60 с началом тр в Регарде

3080 за 60 с началом тр в Регарде

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

В интернете появилась информация о видеокартах Nvidia GeForce RTX 40 «Ada» для ноутбуков. Названы пять моделей с флагманской RTX 4090.

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REHWK публикует диаграмму из маркетингового слайда OEM с описанием этих моделей. Карты GeForce RTX «Ada Lovelace» для мобильных компьютеров будут представлены под брендом «GN21». Среди них:

GeForce RTX 4090 (GN21-X11)

GeForce RTX 4080 Ti (GN21-X9)

GeForce RTX 4070 (GN21-X6)

GeForce RTX 4060 Ti (GN21-X4)

GeForce RTX 4060 (GN21-X2)

Это не первая утечка данных про эти мобильные видеокарты. В июле появились идентификаторы GPU для нескольких карт серии GeForce RTX 40 для настольных ПК и ноутбуков. В той утечке названия моделей не были подтверждены, но было сказано, что флагманом будет не RTX 4080. В итоге у нас есть флагманская карта RTX 4090, но не видно RTX 4080 (без Ti), RTX 4070 Ti и RTX 4050.

Инсайдер Kopite7kimi рассказал об идентификаторах GPU. Карты X11 получат графические процессоры AD103, X9 — AD104, X6 — AD106, а оба X4/X2 будут использовать AD107. Ещё сказано, что чипы AD103 и AD104 получат TGP 175 Вт, а AD106 будут иметь TGP до 140 Вт.

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Сейчас флагманом на ноутбуках является GeForce RTX 3080 Ti на чипе GA103, а теперь AD103 будет в RTX 4090. Ожидается, что Nvidia анонсирует мобильные карты GeForce RTX 40 на выставке CES 2023. Тогда же появятся новые модели для настольных ПК, такие как переименованная RTX 4080 12 ГБ, пишет WCCFTech.