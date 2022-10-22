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Galaxy A54 получит аккумулятор емкостью 4900 мАч, но в ттх будет 5000 или даже 5100 мАч
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Сайт Galaxyclub.nl рассказал об очередном недорогом смартфоне производства компании Samsung. Galaxy A54 5G ожидается под модельным номером SM-A546B с номером аккумулятора EB-BA546ABY.

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Ёмкость этого аккумулятора должна составить 4905 мАч, то есть маркетинговое значение наверняка будет 5000 мАч или даже 5100 мАч. У нынешнего Galaxy A53 5G батарея 5000 мАч с реальным значением ёмкости 4860 мАч.

При таком аккумуляторе Galaxy A54 может превзойти своего предшественника, который не ставит рекордов автономности. Galaxy A53 5G уступает ещё раньше выпущенному Galaxy A52, так что Samsung должна исправлять ситуацию.

Вероятно, в Galaxy A54 будет применяться основная камера 50 Мп, тогда как в Galaxy A53 и Galaxy A52 разрешение камеры 64 Мп. При этом может быть установлен более крупный сенсор по сравнению с сенсором 1/1,7 дюйма в Galaxy A53 и Galaxy A52. Не исключено появление основной камеры из флагманов Galaxy S22 и S22 Plus.

Ещё в Galaxy A54 ждут процессора Samsung Exynos 1380 (модель S5E8835) на смену Exynos 1280 в Galaxy A53. Последний производится на техпроцессе 5 нм.

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Galaxy A53 5G был анонсирован 17 марта нынешнего года, Galaxy A51 5G 17 марта 2021 года. На основании этого можно делать заключение, когда будет выпущен новый смартфон, пишет Phonearena.

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#смартфоны #samsung
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