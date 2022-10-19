Основные производители электроники по всему миру вкладывают немало времени и денег в разработку дисплеев следующего поколения. Среди них и китайская компания Lenovo. Во вторник на виртуальном мероприятии Tech World 22 её исполнительный директор Лука Росси показал два концептуальных устройства с раскладными экранами OLED. Первым стал концепт гибкого смартфона от внутренней группы исследований и разработок Motorola 312 Labs.
реклама
Концепт основан на экране и механических новшествах из гибких устройств Moto, но со своими нюансами. В состоянии покоя высота экрана чуть более 4 дюймов, то есть он небольшой. Нажатие кнопки увеличивает его высоту до 6,5 дюймов, что уже удобнее для просмотра мультимедиа, веб-серфинга и игр.
Был показан и концепт раскладного ноутбука. Он разворачивается по вертикали, улучшая многозадачность, просмотр и мобильность. Это ещё достаточно ранние прототипы, но хочется верить, что они доживут до коммерческого распространения.
Решение Motorola разворачивать экран смартфона вертикально, а не горизонтально, встречается нечасто. Хотелось бы знать, насколько толстым получается корпус устройства, но этого пока не показали. Судя по первому впечатлению, аппарат довольно практичный, что можно сказать далеко не про все гибкие смартфоны с экранами OLED, пишет Techspot.