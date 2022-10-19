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Мировой рынок смартфонов потерял 9% в третьем квартале по статистике Canalys
Samsung сохраняет лидерство на падающем рынке смартфонов
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Мировой рынок смартфонов в минувшем квартале просел на 9%, сообщается в отчёте аналитической компании Canalys. Многие потребители решили отложить покупку электроники в пользу более важных расходов.

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Этот спад продолжается уже три квартала подряд, то есть весь нынешний год. Сейчас результаты были худшими с третьего квартала 2014 года. Не лучшие экономические перспективы скорее всего продолжат негативно влиять на рынок смартфонов в ближайшие 6-9 месяцев.

Samsung сохранила лидерство с долей рынка 22%, чему способствовали её активные рекламные акции, направленные на сокращение товарных запасов в каналах продаж.

У Apple отмечен рост, так что её доля рынка за счёт спроса на айфоны поднялась до 18%. Xiaomi, Oppo и Vivo с осторожностью относились к экспансии на заграничные рынки, учитывая неопределённость на внутреннем рынке. Их доля сейчас 14%, 10% и 9% соответственно.

«Для поставщиков важнее всего уменьшение риска накопления запасов в условиях падения спроса. У продавцов были значительные запасы в июле, но объём продаж постепенно рос с сентября из-за больших агрессивных скидок и рекламных акций», — говорит аналитик Canalys Эмбер Лю.

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По мнению другого аналитика, распродажи в сезон новогодних праздников позволят немного улучшить показатели, пишет Telecomlead.

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#смартфоны
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