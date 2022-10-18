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Смартфон Poco F5 5G на Snapdragon 8 Plus Gen 1 заметили на сайте сертификации EEC
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В этом году бренд Poco представил смартфон средней ценовой категории F4 5G, который продавалось очень хорошо. В свете такого успеха ведётся подготовка аппарата Poco F5 5G ему на смену. Недавно это устройство было замечено в базе данных IMEI, а потом на сайте сертификации ЕЭС, что намекает на предстоящий релиз.

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На сайте сертификации аппарат фигурирует с модельным номером 2313PC75G. Спецификации и внешний вид пока неизвестны.

Недавно появлялась информация, согласно которой Poco F5 5G сначала выпустят в Китае под именем Redmi K60, а уже потов и в других странах. Говорилось об экране AMOLED с разрешением 1440 х 3200 пикселей, частотой 120 Гц и яркостью 1000 нит. Ожидается наличие процессора Snapdragon 8 Plus Gen 1.

Начало продаж смартфона ожидается в первом квартале будущего года. Poco по этому вопросу официальных заявлений пока не делает.

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Прежний Poco F4 5G был представлен в июне. Он обладает экраном AMOLED 6,7 дюйма с разрешением FHD+ и частотой 120 Гц, процессором Snapdragon 870, памятью LPDDR5, хранилищем UFS 3.1 и аккумулятором 4500 мАч с зарядкой 67 Вт. Передняя камера у него 20 Мп, основная задняя 64 Мп, сверхширокоугольная 8 Мп и макро 2 Мп, пишет Gizmochina.

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#смартфоны #poco
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