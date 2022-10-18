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AV-Comparatives пишет о проблемах защитника Microsoft с офлайн-обнаружением
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Защитник Microsoft появился как скачиваемая пользователем самостоятельно антишпионская программа во времена системы Windows XP. Дальше Microsoft превратила программу в полноценный антивирус (у него было несколько названий и версий), встроенный в операционную систему. Спустя столько лет Защитник Microsoft испытывает затруднения с обнаружением вирусов при отсутствии доступа в интернет.

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Занимающаяся тестированием антивирусов организация AV-Comparatives провела очередной тест потребительских антивирусов. В тесте сравнивались основные антивирусные продукты с набором образцов вредоносных программ. Среди рассмотренных в сентябре приложений были программы от Avira, AVG, Avast (теперь это часть продуктов Norton LifeLock), Bitdefender, Kaspersky и другие. Проверяли и Защитник Microsoft, который не порадовал некоторыми результатами.

AV-Comparatives сообщает, что защитник Microsoft получил третий с конца балл за обнаружение в автономном режиме (69,8%), опередив Panda (52,8%) и Trend Micro (41,1%). Зато возможности Защитника по обнаружению и защите при использовании онлайновых облачных функций были среди лучших.

AV-Comparatives недавно поменяла методологию тестирования, сосредоточившись на защите, а не только на обнаружении уже проникших в систему вредоносных программ. Тесты теперь проверяют, может ли антивирус помешать вредоносной программе внести изменения в систему.

Столкнувшись с 10019 образцами вредоносных программ, Защитник Microsoft не смог заблокировать только один, имея доступ к своим облачным серверам. Avast, AVG, G Data и McAfee показали уровень защиты в 100%, а Trend Micro на последнем месте с 259 случаями заражения.

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AV-Comparatives собрала протестированные антивирусы в четыре группы, присвоив каждой награды пропорционально количеству ложных срабатываний. Защитник Microsoft выдал обнаружил 19 ложных срабатываний. Это большое количество, так что встроенный антивирус Windows отправился в категорию защиты «Расширенная», хотя прежде был в категории «Расширенная+», пишет Neowin.

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#windows #безопасность
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