В сентябре были представлены аппараты Apple iPhone 14 с улучшенными экранами, камерами и прочими характеристиками. Среди прочего шаг вперёд сделал и модем новых смартфонов. Ookla представила очередной отчёт по скорости интернета в США от T-Mobile. Там сказано, что iPhone 14 Pro и 14 Pro Max значительно опережают конкурентов по скорости входящего подключения.
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Модели Pro последнего поколения опережают iPhone 13 Pro и Galaxy S22. У них скорость 5G на 38% выше на фоне iPhone 13 Pro.
В этих устройствах применяется новый модем Qualcomm X65 вместо X60 в прошлогодних айфонах и Galaxy S22. С его помощью iPhone 14 Pro Max достигал скорости 147,42 Мбит/с, а iPhone 14 Pro 142,57 Мбит/с.
Прошлогодний iPhone 13 Pro Max набрал 96,46 балла, а Galaxy S22 Ultra получил 102,87 балла. В результате у iPhone 14 Pro Max скорость подключения в сетях 4G/5G на 50% с лишним выше по сравнению с предшественником и конкурентами, пишет WCCFTech.