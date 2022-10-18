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iPhone 14 Pro Max опережает Pixel 7 Pro и Galaxy S22 Ultra по автономности
iPhone 14 Pro Max показывает видео с YouTube 11 часов подряд
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Недавно были представлены смартфоны Google Pixel 7 и Pixel 7 Pro, получившие ряд усовершенствований по сравнению со своими предшественниками. Однако, чемпионами по продолжительности работы между подзарядками они так и не стали. В проведённых тестах модели iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max работают дольше по сравнению с Pixel 7 Pro, опережая заодно и Samsung Galaxy S22 Ultra.

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Анализ выполнен сайтом PhoneArena. Он включает в себя ряд тестов, в том числе симуляцию обычного просмотра веб-страниц. Как показано на видео, iPhone 14 Pro Max и iPhone 14 Pro заняли два первых места по продолжительности работы, опередив последние аппараты Google и Galaxy S22 Ultra.

В этом тесте iPhone 14 Pro Max работал 19 часов 5 минут, а Pixel 7 Pro — 14 часов 19 минут. Galaxy S22 Ultra показал результат 13 часов 17 минут при одинаковой с Pixel 7 Pro ёмкости аккумулятора.


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Вторая часть теста включала в себя воспроизведение видео с YouTube. Аппараты начинали работать при уровне заряда в 100% и до полной разрядки. iPhone 14 Pro Max проработал ровно 11 часов, Pixel 7 Pro 9 часов 39 минут, Galaxy S22 Ultra 7 часов 27 минут. При этом у айфонов ёмкость батареи значительно меньше по сравнению с конкурентами, напоминает WCCFTech:

  • iPhone 14 Pro Max: 4323 мАч.
  • iPhone 14 Pro: 3200 мАч.
  • Galaxy S22 Ultra: 5000 мАч.
  • Google Pixel 7 Pro: 5000 мАч.
  • Google Pixel 7: 4355 мАч.
  • Google Pixel Pro: 5000 мАч.
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#смартфоны #samsung #apple #google #iphone #pixel
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