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Мини-ПК Intel NUC 12 Enthusiast Serpent Canyon получил корпус необычной формы
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Недавно на YouTube-канале ETA Prime, известном своими подробными обзорами мини-компьютеров, ноутбуков и портативных консолей, была протестирована очередная модель. NUC 12 Enthusiast входит в состав семейства продуктов Intel Alder Lake и оснащён процессором Core i7-12700H с 14 ядрами и 20 потоками. Этот процессор нередко применяется в составе высококлассных игровых ноутбуков. Ещё интереснее факт наличия здесь дискретной видеокарты Intel.

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Serpent Canyon получил видеокарту Arc Alchemist A770M. Это флагманская модель на полноценном графическом процессоре ACM-G10, с 32 ядрами Xe-Core и 16 ГБ видеопамяти. В данный момент это лучшая карта Intel.

Компьютер получил напоминающий своей формой гроб корпус, вертикальную подставку и блок питания мощностью 330 Вт. Ещё есть сменные боковые панели с изображением черепа или змеи со светодиодной подсветкой.

A770M работает быстрее заявленной частоты GPU в 1650 МГц. Частота в играх достигает 1700-2000 МГц. Компьютер способен обеспечивать плавное отображение игр на разрешении 1440p со средними и высокими настройками графики и даже в 4K с использованием некоторого масштабирования разрешения. Он получает значительное преимущество от технологий повышения разрешения вроде XeSS.

В бенчмарке 3DMark TimeSpy устройство набирает 10777 баллов. Это на 63% лучше результата предшественника на видеокарте GeForce RTX 2060.

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NUC 12 Enthusiast стоит от $1699, сообщает Videocardz.

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#intel #видеокарты #компьютеры
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