Устройство по средней цене чуть более $400

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

В апреле компания Samsung представила смартфон Galaxy M53 в средней ценовой категории с основной камерой 108 Мп, процессором Dimensity 900 и экраном Super AMOLED Plus с частотой 120 Гц. Теперь ему на смену готовится аппарат нового поколения. Один из посвящённых технологиям YouTube-канал сообщает, что аппарат получит достаточно быстрый процессор Snapdragon 888, флагманский чип 2020 года. Ещё будет 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ хранилище.

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Экран может быть 6,67дюйма Super AMOLED Full HD+ с частотой 90 Гц. Сзади три камеры с основной 64 Мп, сверхширокоугольной 12 Мп и макро 5 Мп. Разрешение передней камеры в отверстии на экране составит 32 Мп.

Ёмкость аккумулятора имеет внушительное значение в 6000 мАч при поддержке зарядки 25 Вт через разъём USB Type-C. Среди прочих характеристик сканер отпечатков пальцев, GPS, видео 4K, 5G, Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.0.

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Стоимость устройства во Вьетнаме ожидается в районе $410 в пересчёте с местной валюты. Продажи должны начаться в конце этого года или начале будущего, сообщает Neowin.