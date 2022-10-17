При этом смартфон всё равно будет полноценным флагманом

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

Мало что известно о будущем флагманском смартфоне производства OnePlus, хотя уже были изображения и вероятное название. Многие ожидали выпуска устройства под именем OnePlus 11 Pro. Похоже, что китайский производитель решил не использовать обозначение суффикс «Pro».

реклама

Инсайдер Макс Джамбор утверждает, что новый смартфон этого производителя будет называться просто OnePlus 11. Это не помешает ему быть обладателем характеристик флагманского уровня. Среди этих характеристик будет экран AMOLED QHD+ размером 6,7 дюйма, процессор Snapdragon 8 Gen 2, аккумулятор ёмкостью 5000 мАч и проводная зарядка 100 Вт.

Сзади ожидаются три камеры с настройкой от Hasselblad. Основная камера получит разрешение 50 Мп, сверхширокоугольная 48 Мп и телефото 32 Мп с 2-кратным зумом.

рекомендации RTX 3070 - цена идет к 40 тр 3080 Ti - цена упала на порядок RTX 3080 - цена РУХНУЛА. Смотри 3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр ASUS 3060 Ti уже за 40 тр 3060 ASUS почти за 30 тр Пиши на наш сайт и зарабатывай Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

OnePlus 11 должен быть анонсирован в начале 2023 года, а до тех пор можно рассчитывать на неоднократные новые утечки информации о нём, пишет WCCFTech.