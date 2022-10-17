Мало что известно о будущем флагманском смартфоне производства OnePlus, хотя уже были изображения и вероятное название. Многие ожидали выпуска устройства под именем OnePlus 11 Pro. Похоже, что китайский производитель решил не использовать обозначение суффикс «Pro».
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Инсайдер Макс Джамбор утверждает, что новый смартфон этого производителя будет называться просто OnePlus 11. Это не помешает ему быть обладателем характеристик флагманского уровня. Среди этих характеристик будет экран AMOLED QHD+ размером 6,7 дюйма, процессор Snapdragon 8 Gen 2, аккумулятор ёмкостью 5000 мАч и проводная зарядка 100 Вт.
Сзади ожидаются три камеры с настройкой от Hasselblad. Основная камера получит разрешение 50 Мп, сверхширокоугольная 48 Мп и телефото 32 Мп с 2-кратным зумом.
OnePlus 11 должен быть анонсирован в начале 2023 года, а до тех пор можно рассчитывать на неоднократные новые утечки информации о нём, пишет WCCFTech.