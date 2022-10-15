Всё больше игр ориентируются на консоли текущего поколения, так что системные требования для их портов на компьютеры постепенно растут. Так случилось и с Gotham Knights, минимальные требования которой стали известны на этой неделе.
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Игрокам понадобиться довольно мощный компьютер для игры в Gotham Knights от Warner Bros Games Montréal с настройками графики выше минимальных. Релиз игры запланирован на 21 октября. Скоро будут анонсированы и рекомендуемые системные требования.
Пока же нужны минимум видеокарты GTX 1660 Ti или Radeon RX 590 для разрешения 1080p и получения 60 кадров/с на самых низких настройках графики. 1660 Ti становится шагом вперёд по сравнению с 1060, которая в последние года часто была минимальной картой для игр.
1660 Ti находится примерно на уровне GTX 1070, которая является минимальной картой для ремейка Dead Space и Hogwarts Legacy. В отличие от Dead Space и A Plague Tale: Requiem, Gotham Knights довольствуется 8 ГБ оперативной памяти вместо 16 ГБ.
Относительно высокие минимальные требования Dead Space, Hogwarts, Requiem и Gotham Knights на ПК показывают отказ от старых консолей PlayStation 4 и Xbox One. Первоначально Warner Bros Games Montréal планировала выпустить Gotham Knights и на них, но в мае передумала.
Рекомендуемые системные требования могут оказаться внушительными. Такой вывод делается на основании поддержки игрой современных графических технологий вроде отражений с трассировкой лучей, XeSS, FSR 2 и DLSS 2 (но не DLSS 3). Это может потребовать не самые слабые карты серий RTX 30 и Radeon 6000 плюс 16 ГБ оперативной памяти.
Ещё нужны относительно современные процессоры среднего уровня, такие как i5-9600K (3,7 ГГц) или Ryzen 5 3600 (3,6 ГГц). Страница игры в Steam показывает, что в ней будет применяться исключительно DirectX 12 и нужно 45 ГБ свободного дискового пространства.
Gotham Knights выходит ПК, PlayStation 5 и консолях Xbox Series, пишет Techspot.