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В этом году 5,3 млрд мобильных телефонов превратятся в электронные отходы
Переработать их будет лучше, чем просто выбросить
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Что обычно происходит со старыми смартфонами при покупке новых? Кто-то выбрасывает их, кто-то продаёт, а кто-то годами хранит в ящике стола. 

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Исследование по этому вопросу недавно провела международная некоммерческая организация Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Forum в рамках Международного дня электронных отходов 14 октября. Согласно полученным данным, из 16 млрд используемых в мире мобильных телефонов/смартфонов, 5,3 млрд в этом году превратятся в электронные отходы.

Для понимания масштаба: если бы у телефонов средняя толщина была 9 мм и если их положить друг на друга, высота стопки составила бы 50000 км. Это в 20 раз больше расстояния до Международной космической станции и одна восьмая пути до Луны.

«Несмотря на ценное золото, медь, серебро, палладий и другие компоненты для вторичной переработки, что большинство мобильных телефонов останутся лежать в ящиках, шкафах, гаражах или в мусорных баках для захоронения или сжигания», — говорится в сообщении в блоге.

Лозунг Форума WEEE по случаю Дня электронных отходов в этом году: «Перерабатывайте всё, даже самое маленькое». «В этом году мы сосредоточились на мелких электронных отходах, потому что они легко накапливаются незамеченными в домашнем хозяйстве и их легко выбросить в обычное мусорное ведро», — говорит генеральный директор WEEE Forum Паскаль Лерой. «Люди обычно не осознают, что все эти на первый взгляд незначительные предметы имеют большую ценность и на глобальном уровне превращаются в огромные объёмы».

По данным форума, сегодня мобильные телефоны являются одним из самых накапливаемых компактных электронных устройств.

Чтобы понять, почему люди хранят старые гаджеты вместо утилизации или ремонта, Форум WEEE провёл опрос среди 8775 европейских домохозяйств в шести странах Евросоюза. Среди основных ответов были:

  • Я могу использовать это устройство в будущем (46%).
  • Планирую продать/подарить (15%).
  • Оно дорого мне как память (13%).
  • Может иметь ценность в будущем (9%).
  • Не знаю, как избавиться от него (7%).
  • Не успел, забыл про него, не занимает много места (3%).
  • Планирую использование в другом жилье (3%).
  • На нём остались конфиденциальные данные (2%).
  • Нет стимула к переработке (1%).

В прошлом году Samsung сообщила, что программа утилизации компании приняла всего 0,0019% проданных с 2015 года старых телефонов. Большая часть проданных устройств ещё используются, продаются с рук или утилизируются как обычный мусор.

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 «За последнее десятилетие рост электронных отходов значительно выше, чем рост переработки», — говорит ведущий исследователь Global e-Waste Monitor доктор Кис Бальде. «Важно напомнить людям о важности повторного использования или возврата каждого электронного устройства, завалявшегося у них в шкафу», пишет Neowin.

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#смартфоны
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