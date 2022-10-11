Внешний вид финального варианта должен быть другим

Компания Microsoft подтвердила, что Фил Спенсер недавно в очередной раз продемонстрировал невыпущенный пока продукт, оставив его красоваться на своей полке. Речь идёт об облачном устройстве потоковой трансляции Game Pass под кодовым названием Keystone. Это старый прототип и окончательный вариант может быть не похож на него.

реклама

Спенсер не в первый раз выставляет невыпущенные пока продукты Microsoft на всеобщее обозрение. Когда он давал интервью в 2020 году, за несколько месяцев до релиза Xbox Series S, консоль стояла на книжной полке позади.

В посвящённом 25-летию Fallout твите Спенсер опубликовал фотографию своих полок с некоторыми товарами по теме Fallout. Среди них было нечто похожее на крошечный Xbox наверху с контроллером меньшего размера рядом с ним.

В мае Microsoft подтвердила, что работает над потоковым устройством, которое будет мини-приставкой или ключом на системе Xbox. На нём могут быть установлены и потоковые приложения.

Сейчас Microsoft подтвердила, что устройство на полке Спенсера представляет собой не последнюю версию прототипа Keystone. С тех пор было принято решение поменять дизайн устройства.

рекомендации ASUS 3060 Ti уже за 40 тр 3080 Gigabyte дешевле 70 тр 3050 ASUS уже 30 тр Ryzen Threadripper PRO 3995WX - 528 380р 3060 ASUS почти за 30 тр Рухнула цена i9 12900K на треть Пиши на наш сайт и зарабатывай Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Мало что было слышно о Keystone с момента анонса в мае. Недавно Google признала неудачу своего сервиса Stadia, закрыв его через несколько месяцев после запуска, не набрав ожидавшегося числа подписчиков. Сервис Xbox Game Pass достаточно популярен и доступен на смартфонах и телевизорах Samsung, так что отдельная приставка под него может оказаться востребованной, считает Techspot.