Узнайте, как включить эту защиту в настройках

Одна из новых функций выпущенного в конце сентября обновления Windows 11 22H2 должна помочь пользователям защитить свои персональные данные. Microsoft создала её для защиты от попыток фишинга и предотвращения использования пользователями плохих паролей.

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Если пользователь станет вводить логин или пароль в любом приложении или на странице в браузере на основе Chromium, SmartScreen Защитника Windows 11 предупредит его об этом. Если функция считает, что пользователь ввёл свои учетные данные в небезопасном месте, ему будет предложено сменить пароль.

SmartScreen попытается анализировать контекст ввода пароля пользователя, считывая соединения процессов, URL-адреса и информацию о сертификатах на уровне операционной системы. Это работает для защиты локальных паролей, учётных записей Microsoft, Active Directory и Azure Active Directory. Кроме того, регулярно поступают сведения о новых фишинговых атаках от остальной части стека безопасности Microsoft.

Ещё защита от фишинга использует уведомления, чтобы предупредить пользователей об опасностях повторного использования паролей. Функция умеет обнаруживать, когда пользователи записывают свои пароли в Блокнот, WordPad, документах Office или Microsoft 356, уведомляя их об этом.

Пользователи могут найти переключатель для защиты от фишинга в разделе Безопасность Windows > Управление приложениями и браузером > Защита на основе репутации > Защита от фишинга. SmartScreen информирует администраторов о случаях фишинга в их сетях посредством Microsoft Endpoint.

Для активации защиты от фишинга через Endpoint откройте центр администрирования Endpoint Manager > Устройства > Политика > Профили конфигурации. Следует создать новый профиль с установленной платформой «Windows 10 и более поздние версии» и типом профиля «Каталог настроек». Пользователи найдут параметры защиты от фишинга в разделе Параметры конфигурации > Добавить параметры > Умный экран > Улучшенная защита от фишинга. После этого администраторы получат возможность переключать настройки, получая уведомления о повторном использовании паролей, небезопасных приложениях или вредоносных действиях.

Администраторы могут использовать защиту от фишинга при помощи Microsoft Intune, объектов групповой политики или поставщиков услуг конфигурации со службой управления мобильными устройствами. Центр документов Microsoft содержит подробные инструкции по настройке защиты от фишинга во всех трёх вариантах.

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Другой функцией безопасности Windows 11 22H2 является Smart App Control. Контроль приложений Защитника Windows прогнозирует безопасность приложений. Smart App Control использует модель ИИ для предотвращения запуска небезопасных приложений, пишет Techspot.