Это всё ещё выше уровня продаж компьютеров до пандемии

На рынке традиционных компьютеров продолжается спад, о чём напоминает аналитическая фирма IDC. Мировые поставки по итогам минувшего квартала составили 74,3 млн экземпляров. Это означает падение на 15% по сравнению с результатом годичной давности. Это не мешает поставкам быть выше, чем они были до пандемии, когда объёмы продаж компьютеров зависели главным образом от обновлений в организациях из-за приближающегося срока прекращения поддержки системы Windows 7.

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«Потребительский спрос слабеет, хотя реклама крупных производителей вроде Apple и других помогла смягчить падение», говорит менеджер по исследованиям IDC Mobility and Consumer Device Trackers Джитеш Убрани. «Предложение отреагировало на новые минимумы, сократив объём производства. Исключением стала Apple, нарастившая производство с целью компенсировать потерянные во 2-м квартале из-за карантинов в Китае заказы».

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«Кроме объёмов поставок, мы внимательно следим за динамикой средних цен (ASP). Дефицит последних лет привёл к существенному сдвигу предложения в сторону премиального сегмента. Вместе с ростом стоимости компонентов и логистики это стало причиной роста ASP пять кварталов подряд до $910 в 1-м квартале 2022 года». Это значение стало максимальным с 2004 года. Во 2-м квартале средняя цена продаж уменьшилась, пишет IDC.