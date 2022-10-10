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Pixel 7 Pro получил обновлённое расположение компонентов и улучшенное охлаждение
Ремонтопригодность Pixel 7 и Pixel 7 Pro оценили в 6 и 5,5 баллов соответственно
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Недавно представленный флагманский смартфон Google Pixel 7 Pro имеет несколько аппаратных и программных улучшений по сравнению с прошлогодним устройством Pixel 6 Pro. Об этом нам рассказывает видео процесса разборки от PBKreviews.

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Установлен новый процессор Google Tensor G2, яркость экрана выросла на 25%, улучшена камера телефото, передняя камера и появились некоторые интересные программные функции. Есть также пара не указанных в спецификациях изменений.

Google улучшила внутреннюю компоновку Pixel 7 Pro, что может стать основой улучшения тепловых характеристик. Разборка показала, что провод антенны mmWave проходит вокруг батареи, освобождая пространство для крупного блока графитовой ленты, охватывающей камеры, процессор и батарею. В прошлогоднем смартфоне провод антенны миллиметрового диапазона располагался над аккумулятором, что заставляло использовать меньше графитовой ленты для отвода тепла.

Раз графитовая лента в Pixel 7 Pro имеет намного большую площадь поверхности, она должна обеспечивать лучший отвод тепла. Это должно улучшить охлаждение устройства в целом. Как и у Pixel 6 Pro, новый смартфон получил большой медный радиатор в задней части экрана.

Вот только улучшенная компоновка не особо упрощает ремонт устройства. Как и у предшественника, экран заменить достаточно легко. Стоит нагреть клей по краям и панель извлекается.

Аккумулятор снова имеет язычки, но требуется изопропиловый спирт, чтобы ослабить клей. Порт USB Type-C и заднее стекло ремонтировать не легче, чем у Pixel 6 Pro. Порт припаян к системной плате, а заднее стекло приклеено к раме, пишет xda-developers.


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В итоге оценка ремонтопригодности Pixel 7 Pro составила 5,5 баллов. Стандартный Pixel 7 оценили в 6 баллов, как и прошлогодний Pixel 6.

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#смартфоны #google #pixel
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