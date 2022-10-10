Диагональ экрана будет равна 6,1 дюйма

С приближением даты анонса линейки смартфонов Galaxy S23 о них появляется всё больше неофициальных сведений. На этот раз речь пойдёт о стандартной модели S23, о спецификациях её экрана и батареи.

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Источником данных является известный инсайдер с ником Digital Chat Station, рассказавший о Galaxy S23 на китайском сайте микроблогов Weibo. По его информации, ёмкость аккумулятора этого смартфона будет 3900 мАч. Для сравнения, у Galaxy S22 ёмкость 3700 мАч, тогда как у более старого Galaxy S21 аккумулятор 4000 мАч. Что касается мощности зарядки, она может остаться на прежнем уровне, уступая в этом плане многим современным смартфонам китайских производителей. Возможно, продолжительность работы между зарядками вырастет благодаря более высокой эффективности нового процессора Snapdragon 8 Gen 2.

Ожидается использование плоского экрана OLED размером 6,1 дюйма с разрешением FHD+. Про частоту обновления и технологию LTPO ничего не сказано.

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В конце инсайдер сообщил, что аппарат получит умеренный ценник, хотя точная стоимость не называется, пишет Gizmochina.