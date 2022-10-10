Её размер теперь можно менять без изменения настроек и активации флагов

Microsoft уже больше года назад внедрила поиск на боковой панели браузера Edge. Со временем туда добавили возможности вроде запуска сервисов Microsoft Outlook. Затем в версии Edge Canary появилась возможность менять размер боковой панели.

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Пользователь Reddit под ником Leopeva64-2 обнаружил, что в последнем обновлении Edge Canary доступна новая боковая панель с изменяемым размером. В версии 107.0.1417.0 этого увидеть не удалось. Возможно, Microsoft ведёт сейчас постепенное распространение этой опции среди пользователей своего браузера. По крайней мере, есть изображения, описывающую работу этого новшества.

Не требуется активировать флаг, чтобы получить возможность менять размер боковой панели. Это доступно по умолчанию, если возможность вообще есть в вашей версии браузера. В таком случае следует навести указатель мыши на пространство, отделяющее содержимое страницы от боковой панели. Появится двойная стрелка и можно менять размер панели.

Есть у этого и кое-какие ограничения. Например, нельзя менять размеры панелей «Избранное», «История», «Загрузки и коллекции» и «Outlook». Быть может, это изменится в будущем. У остальных сайтов и приложений размер панелей можно менять уже сейчас, пишет Neowin.

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Недавно Google начала готовить аналогичную возможность у боковой панели браузера Chrome. Пока там показываются только результаты поиска, но в будущем здесь не исключено появление чего-то ещё.