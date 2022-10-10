Его появление может состояться не раньше весны

Не так давно компания Apple анонсировала флагманские смартфоны iPhone 14. Ажиотаж немного утих и наступила пора слухов относительно более дешёвой будущей модели iPhone SE, уже четвёртого поколения.

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Консультант по поставкам дисплеев Росс Янг рассказал, какую функциональность получит экран будущего аппарата. Он ждёт появления панели LCD размером 6,1 дюйма с вырезом в верхней части экрана. Ранее он же утверждал, что iPhone SE очередного поколения предложит экран с диагональю от 5,7 до 6,1 дюйма и вырез наверху под переднюю камеру.

Пока неизвестно, будет ли вырез содержать в себе компоненты камер TrueDepth для лицевого распознавания Face ID, как у ранних аппаратов этой серии. Есть предположения, согласно которым Apple использует сканер отпечатков Touch ID и избавится от лицевого распознавания Face ID. Также не исключено появление сканера Touch ID сбоку на корпусе, так как спереди для него недостаточно пространства.

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Apple использовала дизайн iPhone прежних поколений для предыдущих представителей серии SE. Новый iPhone SE 4 также может напоминать выпущенный пять лет назад iPhone X, пишет Gizmochina.